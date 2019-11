Ministri vyjadrujú ľútosť, Lubyová pôjde za spolužiakmi obetí nehody

Na snímke záchranári a hasiči poskytujú prvú pomoc zranenej osobe, ktorá je na nosidlách na mieste dopravnej nehody, ktorá sa stala 13. novembra 2019 na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre. Foto: TASR Milan Ivanič Na snímke záchranári a hasiči poskytujú prvú pomoc zranenej osobe, ktorá je na nosidlách na mieste dopravnej nehody, ktorá sa stala 13. novembra 2019 na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre. Foto: TASR Milan Ivanič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) - Na miesto dopravnej nehody pri Nitrianskych Hrnčiarovciach sa vydala aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. "Tragická udalosť ma naplnila veľkým zármutkom, o to väčším, že medzi obeťami sú aj stredoškoláci. Chcela by som vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám a blízkym, ktorých táto veľká strata postihla," uviedla ministerka na sociálnej sieti.Lubyová chce navštíviť krízové centrum, ktoré bolo zriadené v Jelenci, rovnako tak nemocnice, kam previezli zranených. "Zajtra pôjdem aj do škôl zabezpečiť podporu a pomoc pre spolužiakov a pedagógov, aby lepšie zvládli vyrovnanie sa s touto tragédiou. Modlím sa, aby už ďalšie obete nepribudli," dodala ministerka.Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková vo svojom statuse na sociálnej sieti napísala, že sa na tragédiu nemôže pozrieť inak ako o očami mamy a starej mamy. "Stále mám pred očami obraz pokojne cestujúcich detí, ktoré netušia, ako sa v zlomku sekundy všetko nenávratne zmení. Nedokážem si predstaviť, akú hrôzu prežívajú pozostalí obetí. Som v duchu a v hlbokom smútku s nimi a je mi nesmierne ľúto každej jednej obete,“ uviedla ministerka.Pripojil sa aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. "Je mi nesmierne ľúto toho, čo sa stalo. Vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým, ktorí prišli o blízkych či priateľov. Prajem veľa síl všetkým zraneným a pevné ruky lekárom a záchranárom," povedal.Minister životného prostredia László Sólymos hovorí, že nešťastie zasiahlo celé Slovensko. "Myslím, že všetkých nás dnes zasiahla obrovská tragédia. Všetci sme myšlienkami s rodinami, ktoré prišli o svojich blízkych,“ napísal Sólymos.Pri tragickej nehode autobusu a nákladného auta na ceste I/65 v katastri obce Nitrianske Hrnčiarovce zahynulo 12 ľudí, z toho štyri maloleté deti. Presný počet obetí zatiaľ nie je jasný. Zranených rozviezli do okolitých nemocníc v kraji. Zranení sú vodiči autobusu aj nákladného auta.