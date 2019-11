Premiér cíti ľútosť k obetiam havárie, reakcie ďalších politikov

Neďaleko Nitry sa zrazil autobus s nákladným autom, nehoda si vyžiadala viac ako desať obetí. Foto: TASR Neďaleko Nitry sa zrazil autobus s nákladným autom, nehoda si vyžiadala viac ako desať obetí. Foto: TASR

Prezidentka Z. Čaputová vyjadrila hlboký smútok zo správy o tragickej nehode

Nikózia/Bratislava 13. novembra (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) cíti nesmiernu ľútosť k obetiam dopravnej nehody, ktorá sa stala v stredu popoludní, a okamžite sa vracia z pracovnej cesty na Cypre na Slovensko. TASR to potvrdila jeho hovorkyňa Patrícia Macíková."Pri Nitre sa dnes stala strašná tragédia. Okamžite som ukončil moju oficiálnu návštevu Cypru a vraciam sa na Slovensko priamo na miesto tragédie," povedal premiér. Ako uviedol, hovoril už s ministerkami zdravotníctva a vnútra a dal im príkazy, aby koordinovali činnosť záchranných a bezpečnostných zložiek."Cítim nesmiernu ľútosť k všetkým obetiam a vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým pozostalým," povedal premiér.Dopravná nehoda sa stala na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre. TASR to potvrdil Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.Prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila hlboký smútok zo správy o stredajšej tragickej nehode autobusu a kamióna v nitrianskom okrese, kde prišlo o život najmenej 12 ľudí."Správa o zrážke autobusu s nákladným autom, ktorá mala také tragické následky, v nás všetkých vyvoláva hlboký smútok. V týchto chvíľach sme myšlienkami s rodičmi, ktorí prišli o svoje deti, o svojich drahých a blízkych. Myslíme tiež na zranených a na to, aby dostali najlepšiu možnú pomoc a opateru. Všetci dúfame, že počet obetí už nebude narastať," uviedla v stanovisku, ktoré TASR zaslal jej hovorca Martin Strižinec."Po tejto hroznej tragédii prosím všetkých, jazdime opatrne a ohľaduplne, nech sa všetci šťastne vrátime k svojim rodinám," doplnila prezidentka.Na mieste sú ministerka vnútra Denisa Saková, prezident Hasičského a záchranného zboru SR Pavol Nereča, riaditeľ KR PZ Nitra Miroslav Michalčík a smerujú tam aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská a minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Šéfka rezortu zdravotníctva sa chystá navštíviť aj zranených v nemocnici.Na sociálnej sieti pribúdajú reakcie politikov na tragickú nehodu pri Nitre.: Aktuálne som na mieste dopravnej nehody autobusu miestnej linky Nitra - Jelenec a nákladného vozidla s návesom prevážajúceho kameň. Na mieste veľmi vážnej tragickej nehody zasahujú všetky záchranné zložky. Predbežná bilancia je 12 mŕtvych a 17 zranených. Bližšie informácie budeme poskytovať priebežne.": "Je mi nesmierne ľúto tragickej hromadnej dopravnej nehody neďaleko Nitry. Okamžite som zrušila svoj pracovný program a smerujem na miesto nešťastia. Operačné stredisko ako aj všetky okolité nemocnice sú v pohotovosti a poskytujú prvú pomoc zraneným. Vo Fakultnej nemocnici Nitra už lekári operujú pacienta vo veľmi vážnom stave. Záchranné zložky rozvážajú ľudí aj do nemocníc v Nových Zámkoch, Topoľčanoch, Levíc a Zlatých Moraviec. Nemocnice sú pripravené prevziať a poskytnúť zdravotnú starostlivosť všetkým zraneným."Ľútosť nad nehodou vyjadrila aj koaličná strana:" Je to nešťastie, pri ktorom sa ťažko hľadajú akékoľvek slová. Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. ""Chcel by som vyjadriť úprimnú sústrasť príbuzným zosnulých a zraneným prajem skoré uzdravenie. Členom záchranných jednotiek prajem veľa sily v tejto mimoriadne ťažkej situácii, " uviedol predseda strany Most-Híd"Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. V takýchto chvíľach nech sme všetci zjednotení v myšlienkach s tými, ktorí to potrebujú," pridal sa reakciou minister spravodlivostiOpozičné hnutiesa takisto vyjadrilo k nešťastnej udalosti: "Naše hnutie vyjadruje hlbokú a nesmiernu ľútosť nad stratou mladých a zbytočne zmarených životov. Všetkým pozostalým a rodinám vyjadrujeme úprimnú sústrasť."LíderRichard Sulík na Facebooku píše: "Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a zasiahnutým dnešnou tragickou nehodou pri Nitrianskych Hrnčiarovciach."Mimoparlamentnádodáva: "Veľká podpora v myšlienkach rodinám zasiahnutých touto strašnou tragédiou. Veľa síl a skoré uzdravenie zraneným. Prosím, podporme v myšlienkach a kto poznal osobne aj ľudsky. "Reaguje aj"Priatelia, s nesmiernym zármutkom som prijal správu o tom, že neďaleko Nitry si tragická dopravná nehoda doposiaľ vyžiadala až 13 ľudských životov. Slová v tejto chvíli nedokážu utíšiť žiaľ pozostalých avšak dovoľte mi vyjadriť úprimnú sústrasť všetkým dotknutým. Ak ste veriaci, pomodlime sa spoločne za duše zosnulých obetí tejto obrovskej tragédie. Dávajte na seba pozor."