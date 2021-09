Ministri zahraničia načrtli podmienky pre vzťahy s Talibanom, žiadajú aj vytvorenie prechodnej vlády

Európska únia má niekoľko podmienok

Žiadajú aj vytvorenie prechodnej vlády

4.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie prijali zoznam podmienok, pri ktorých plnení bude blok udržiavať vzťahy s novými vládcami v Afganistane. K podmienkam patrí rešpektovanie ľudských práv a vláda zákona.Po tom, ako afganská vláda minulý mesiac padla, 27-členný blok a jeho členovia evakuovali svojich diplomatov z Afganistanu. Predstavitelia EÚ však uviedli, že sú ochotní s Talibanom teraz po jeho návrate k moci spolupracovať.EÚ sa sústreďuje na dodávky humanitárnej pomoci, garantovanie odchodu z krajiny tých Afgancov, ktorí so západnými štátmi spolupracovali, ale neboli evakuovaní, na prevenciu masovej vlny utečencov, ktorá by mohla vyvolať ďalšiu migračnú krízu v Európe.Po schôdzke s ministrami zahraničných vecí členských štátov EÚ v Slovinsku šéf diplomacie bloku Josep Borrell povedal, že na posudzovanie dobrej vôle Talibanu EÚ použije niekoľko meradiel.Patrí k ním garantovanie, že Afganistan sa nestane základňou pre „export terorizmu do iných krajín", záväzok zabezpečiť voľný prístup k dodávkam humanitárnej pomoci a dodržiavanie štandardov v oblasti ľudských práv, vlády zákona a slobody tlače.Borrell zdôraznil, že EÚ si okrem toho želá, aby sa v Afganistane vytvorila inkluzívna prechodná vláda a aby Taliban dodržal svoj sľub, že dovolí cudzincom a tým, ktorí sa boja o svoj život, odísť z krajiny.„Naša spolupráca bude závisieť od splnenia týchto podmienok," dodal šéf diplomacie EÚ.