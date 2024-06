Ministri zahraničných vecí Blanár a Lipavský chystajú Memorandum o porozumení. Zhodli sa na tom, že česko-slovenské vzťahy treba rozvíjať (video)

Vzťahy treba rozvíjať

18.6.2024 (SITA.sk) - Ministri zahraničných veci Slovenskej republiky a Českej republiky chystajú Memorandum o porozumení. Informoval o tom šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár Smer-SD ), ktorý na oficiálnej návšteve privítal českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského Ministri spolu hovorili o ekonomike, energetike, Európskej únii , pomoci Ukrajine či o formátoch V4, S3 a C5. Ministri zahraničných vecí si spoločne uctili pamiatku Milana Rastislava Štefánika Tomáša Garigue Masaryka , ktorí položili základy spoločného štátu Československa.Ministri sa zhodli na tom, že vzťahy Česka a Slovenska sú nadštandardné a je potrebné ich naďalej rozvíjať.„Musíme o tieto vzťahy dbať a pracovať na ich rozvíjaní. Dnešné stretnutie potvrdilo, že vôľa je na obidvoch stranách," skonštatoval Lipavský, ktorý súčasne vyjadril ľútosť nad atentátom na slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a poprial mu skoré uzdravenie. Násilie podľa neho nemá v demokratickej spoločnosti žiadne miesto.Blanár pripomenul, že partnerstvo oboch krajín je založené na histórii, rodinných a priateľských vzťahoch, ale aj na vzťahoch pragmatických, a teda hospodárskych a obchodných.„Česká republika je po Nemecku druhým najväčším obchodným partnerom Slovenska, a čo sa týka investícií, tak tretím. Preto chceme všetky tieto oblasti ďalej rozvíjať," uviedol Blanár a dodal, že si rezorty diplomacií môžu vymieňať užitočné informácie a pracujú aj na pripravení podkladov pre Memorandum o porozumení, v ktorom chcú zadefinovať podrobnejšiu spoluprácu.Šéfovia diplomacii Slovenska a Česka hovorili aj o formáte V4 a o jeho dôležitosti. Súčasne sa nebránia formátu V4+, kde by sa pridali krajiny, ktoré o to prejavia záujem. Blanár informoval, že svoj záujem už prejavila India či Saudská Arábia. Ako významné a dôležité ministri vnímajú aj zoskupenie S3 a C5, ktorého súčasťou je Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko.Témou spoločného rokovania bola aj nelegálna migrácia. Blanár pripomenul, že krajiny V4 nepodporili migračný pakt schválený EÚ. Krajiny odmietajú povinné kvóty, ktoré hovoria o prerozdeľovaní a platení pokút za to, že krajina neprijme nelegálnych migrantov.„Chceme k tomu pristupovať pragmaticky a SR je pripravená otvoriť tieto témy práve tam, kde si myslíme, že to nie je dobre nastavené," uviedol Blanár.Ministri otvorili aj témy ako energetika, doprava a bezpečnosť. Súčasne sú to oblasti, v ktorých vidia priestor pre spoluprácu.„Krátko sme prebrali aj výsledky volieb do Európskeho parlamentu a hovorili sme o tom, ako bude vyzerať EÚ, ako budú obsadené pozície, a diskutovali sme aj o rozšírení EÚ," dodal český minister zahraničných vecí. Lipavský na záver ocenil aj humanitárnu pomoc, ktorú SR poskytuje Ukrajine a pripomenul, že Slovensko prijalo viac ako 115-tisíc ukrajinských vojnových utečencov.„Hľadáme spoločne možnosti, ako Ukrajine aj naďalej pomáhať," dodal Lipavský.