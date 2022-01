Ministri zahraničných vecí NATO rokujú o Rusku a Ukrajine, Korčok sa zasadzuje za otvorený dialóg

Zástupcovia aliancie budú hovoriť s Putinom

Spoločný záujem na zlepšení situácie

Kremeľ popiera útok na Ukrajinu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ministri zahraničných vecí členských štátov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v piatok mimoriadne rokujú o posilňovaní ruskej vojenskej prítomnosti na hraniciach s Ukrajinou.Účastníci virtuálneho zasadnutia sa vyjadrujú skepticky na adresu dôveryhodnosti ponuky ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorá má podľa neho viesť k zmierneniu napätia medzi nepriateľmi z čias studenej vojny.Schôdzka otvára týždeň intenzívnych diplomatických aktivít, v rámci nich je naplánované prvé zasadnutie Rady NATO-Rusko po vyše dvoch rokoch. Zástupcovia aliancie dostanú v stredu v Bruseli možnosť s Putinom priamo hovoriť o jeho bezpečnostných návrhoch.Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok vyhlásil, že je dôležité s Ruskom hovoriť o jeho obavách a dodal, že s Putinom bude komunikovať „v najbližších dňoch“. „Dialóg neznamená ústup,“ povedal novinárom Macron.Členské krajiny Severoatlantickej aliancie NATO sú pripravené na otvorený dialóg s Ruskom, ktorý však musí sprevádzať bezodkladná deeskalácia vojenských aktivít pri hraniciach s Ukrajinou. Uviedol to minister zahraničných vecí Ivan Korčok„Dlhodobo sa zasadzujem o to, aby Slovensko a aj Aliancia mali s Ruskou federáciou vzťahy založené na otvorenom dialógu a vzájomnom rešpekte. Preto vítam, že sa nám z iniciatívy NATO podarilo po viac ako dvoch rokoch dohodnúť na usporiadaní spoločného rokovania s Ruskom. Na tieto rokovania ideme ako spojenci, ktorí majú spoločný záujem na zlepšení bezpečnostnej situácie na východnej hranici Aliancie a ktorí sa zároveň vedia spoločne postaviť za hodnoty a princípy založené na rešpektovaní medzinárodného práva a našich záväzkov," konštatoval Korčok.Zhromažďovanie ruských vojsk na hranici s Ukrajinou vyvoláva medzi členmi aliancie obavy, že Moskva plánuje útok na svojho suseda. To Kremeľ popiera, od Západu však žiada bezpečnostné záruky, ktoré by vylúčili rozšírenie NATO o Ukrajinu a ďalšie postsovietske štáty.Rusko v roku 2014 od Ukrajiny anektovalo polostrov Krym a podporilo proruských separatistov, ktorí stále kontrolujú časť územia na východe Ukrajiny. Boje medzi ukrajinskými ozbrojenými silami a povstalcami si doteraz vyžiadali viac ako 14-tisíc ľudských životov a zničili priemyselné srdce Ukrajiny.