Súhlasia Slováci s povinným očkovaním? Dobrovoľnosť pri vakcinácii podporujú viac ženy

Dobrovoľné očkovanie podporujú viac ženy

Za povinné očkovanie sú obyvatelia veľkých miest

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Takmer 37 % Slovákov si myslí, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 by malo byť dobrovoľné bez ďalších podmienok. Viac ako 27 % respondentov prieskumu však s povinným očkovaním súhlasí, a to pod hrozbou pokuty.Vyplýva to z prieskumu agentúry Nielsen Admosphere pre agentúru SITA. Prieskum sa uskutočňoval formou online dotazníka od 20. do 31. decembra 2021. Celkovo sa zapojilo 506 Slovákov vo veku 15 rokov a viac.Dobrovoľné očkovanie podporujú viac ženy ako muži, najviac Slováci vo veku od 35 do 44 rokov (40,7 %). Naopak, najmenej s výrokom, že očkovanie má byť dobrovoľné bez akýchkoľvek ďalších podmienok, súhlasili respondenti vo veku 45 až 54 rokov (28,9 %).S týmto názorom sa stotožňujú najmä ľudia so stredoškolským vzdelaním s maturitou, ako aj bez maturity. Väčšiu podporu má dobrovoľné očkovanie v dedinách a obciach (43,3 %) ako vo veľkých mestách (19,2 %). Najviac sa k nemu prikláňali na západnom Slovensku (40,1 %), naopak najmenej na strednom (28 %).Povinné očkovanie pod hrozbou pokuty, teda tak ako je to aj pri ďalších ochoreniach, považujú za správne viac muži ako ženy, celkovo vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Takúto formu očkovania by uvítali najmä ľudia vo veku od 45 do 54 rokov (39 %), najmenej sa s ňou stotožňujú Slováci vo vekovej kategórii 35 až 44 rokov (19,8 %). Povinné očkovanie by viac uvítali obyvatelia veľkých (33,5 %), prípadne malých a stredných miest (29,5 %) ako ľudia žijúci na dedinách a v obciach (23,2 %). Súhlasia s ním najmä na strednom Slovensku (31,5 %), potom vo východnom regióne (27,8 %) a najmenej na západnom Slovensku (24,7 %).Z prieskumu ďalej vyplynulo, že viac ako 17 % opýtaných s povinným očkovaním nesúhlasí, avšak súhlasí so zvýhodňovaním očkovaných. Ďalších necelých 8 % takisto nesúhlasí s povinnou vakcináciou, avšak je za znevýhodňovanie nezaočkovaných. Viac ako 9 % respondentov je absolútne proti očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 a menej ako 2 % sa nevedeli vyjadriť.