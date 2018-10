Ministri zdravotníctva V4 hovorili aj o nedostatku ľudských zdrojov

Andrea Kalavská, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Vysoké Tatry 23. októbra (TASR) - Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) privítala zástupcov rezortov zdravotníctva krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Na dvojdňovom samite vo Vysokých Tatrách preberali viaceré aktuálne témy zamerané predovšetkým na problematiku ľudských zdrojov či liekovú politiku. Informovala o tom hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.Stretnutie sa uskutočnilo v rámci ročného predsedníctva Slovenska vo V4. Hlavnou témou diskusie bola dlhoročná spoločná problematika potreby doplnenia chýbajúceho personálu vo všetkých krajinách V4. Šéfka slovenského rezortu predstavila viaceré riešenia na stabilizáciu počtu lekárov a sestier.," uviedla ministerka s tým, že v budúcnosti plánuje rezort uviesť do praxe napríklad jasle pri zdravotníckych zariadeniach, čím chce zlepšiť podmienky na prácu pracujúcim matkám.Stretnutie zástupcov rezortov zdravotníctva V4 bolo podľa Kalavskej prínosom. "," dodala.Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch v tejto súvislosti konštatoval, že spoločné rokovanie umožňuje viesť konštruktívne debaty o témach, ktoré sa týkajú všetkých členských krajín. "," uviedol. V súčasnej dobe považuje za najprínosnejšie diskusie k téme ľudských zdrojov. Česká republika sa rovnako ako ostatné krajiny V 4 stretáva s nedostatkom pracovných síl tak v lekárskych, ako aj v nelekárskych odboroch.Ďalšou veľmi diskutovanou oblasťou je lieková politika. "," zdôraznil Vojtěch.Nedostatok personálu je jeden zo základných problémov, ktoré riešia aj v Poľsku. Tvrdí to zástupkyňa tamojšieho ministra zdravotníctva Katarzyna Rutkowska. "" opísala skúsenosti z poľského trhu.Podobné problémy riešia aj v Maďarsku, vo veľkých mestách je počet lekárov stabilizovaný, v menších je to problém. "," uzatvorila Ildikó Horváth, ministerka zdravotníctva Maďarska.