Odmeňovanie obecných poslancov by sa malo upraviť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) - Odmeňovanie poslancov obecných zastupiteľstiev by sa malo upraviť. Novelu zákona o obecnom zriadení, ktorú predložili poslanci z Mosta-Híd, posunulo v utorok plénum do druhého čítania.Predkladatelia pripomínajú, že v súčasnosti je pre obecného poslanca zavedený strop, môže teda ročne dostať odmenu najviac v sume jednej dvanástiny platu starostu obce. Podľa poslancov Mosta-Híd to však nie je správne, lebo niektorí poslanci vykonávajú len čisto poslanecký mandát, iní plnia úlohy aj pri zastupovaní starostu obce, ďalší vykonávajú úkony pri rôznych príležitostiach občianskych obradov." uvádzajú poslanci. Podľa ich návrhu by mal mať starosta právomoc určiť plat svojho zástupcu v prípade, že zástupcom starostu je poslanec, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania. "vysvetľujú.Predkladatelia tiež navrhujú, aby obecní poslanci vykonávajúci činnosti vyplývajúce z osobitných predpisov, napríklad zo zákona o rodine, mohli dostať za tieto činnosti ďalšiu osobitnú odmenu.