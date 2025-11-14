|
14. novembra 2025
Miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej: Slovenky prehrali s Argentínou 0:3 a majú iba malú šancu na postup
Ak chcú Slovenky zostať v hre o účasť v budúcoročnej kvalifikácii, musia v sobotu zvíťaziť nad Švajčiarskom 3:0.
Zdieľať
Slovenské tenistky prehrali v úvodnom zápase na barážovom miniturnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej v Cordobe s domácou Argentínou 0:3. O rozhodujúci druhý bod pre Juhoameričanky sa postarala Solana Sierrová, ktorá v dueli tímových jednotiek zdolala Rebeccu Šramkovú 6:2, 6:4. V záverečnej štvorhre prehrali debutantky Katarína Kužmová s Ninou Vargovou s párom Rierová, Jazmin Ortenziová 4:6, 6:3, 4:6.
Ak chcú Slovenky zostať v hre o účasť v budúcoročnej kvalifikácii, musia v sobotu zvíťaziť nad Švajčiarskom 3:0. Proti Argentíne získali iba set a tak majú už iba malú šancu na postup. Zverenkám kapitána Mateja Liptáka sa v apríli nepodarilo prebojovať na tohtoročný finálový turnaj v čínskom Šen-čene. V úvodnom zápase zvíťazili v bratislavskom NTC nad Dánskom 3:0, no v druhom dueli podľahli tímu USA 1:2. Američanky rozhodli o svojom triumfe a postupe už vo dvojhrách zásluhou Hailey Baptisteovej a Bernardy Perovej.
Slovenky prehrali s Argentínou, Šramková podľahla Sierrovej
Slovenské tenistky prehrávali na barážovom miniturnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej v Cordobe s domácou Argentínou 0:2. O rozhodujúci druhý bod pre Juhoameričanky sa postarala Solana Sierrová, ktorá v dueli tímových jednotiek zdolala Rebeccu Šramkovú 6:2, 6:4. Ak si chcú Slovenky udržať šancu na postup, musia v sobotu zvíťaziť nad Švajčiarskom.
Šramková si na úvod udržala servis a v druhom geme viedla 30:0. Sierrová však získala štyri fiftíny za sebou a dostala sa na koňa. V ďalších minútach dvakrát prelomila podanie Šramkovej a vybudovala si náskok 5:1. Vo ôsmom geme využila hneď prvý setbal. Argentínčanka sa dokázala lepšie vyrovnať s náročnými podmienkami a silným vetrom. Na začiatku druhého dejstva sa Šramková ujala vedenia 2:0. Sierrová, ktorá sa pripravuje v akadémii Rafaela Nadala, však rýchlo otočila na 4:2 a zápas už dotiahla do úspešného konca.
„Dnes som podala 20 percentný výkon, necítila som sa najlepšie v nadmorskej výške. Bol to môj prvý zápas po trojtýždňovej pauze a zranení. Postupne som hrala lepšie a lepšie, bohužiaľ sa nehrá na tri víťazné sety. Dúfam, že v sobotu podáme lepšie výkony, budeme viac rozohrané. Dnes nám nepomohol ani vietor, na nerovnom kurte bolo náročné pomôcť si servisom a vytvoriť tlak. Odskakovalo to kade-tade," uviedla Šramková pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.
Slovenkám sa v apríli nepodarilo prebojovať na tohtoročné vyvrcholenie prestížnej súťaže do čínskeho Šen-čenu. V úvodnom zápase zvíťazili v bratislavskom NTC nad Dánskom 3:0, no v druhom dueli podľahli tímu USA 1:2. Američanky rozhodli o svojom triumfe a postupe už vo dvojhrách zásluhou Hailey Baptisteovej a Bernardy Perovej.
miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej:
Argentína - SLOVENSKO 2:0 po dvojhrách
Julia Rierová - Viktória Hrunčáková 6:2, 6:1
nasleduje Solana Sierrová - Rebecca Šramková 6:2, 6:4
Argentína vedie nad Slovenskom 1:0, Rierová zdolala Hrunčákovú
Slovenské tenistky prehrávali na barážovom miniturnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej v Cordobe s domácou Argentínou 0:1. O úvodný bod pre Juhoameričanky sa postarala Julia Rierová, ktorá zdolala Viktóriu Hrunčákovú 6:2, 6:1. V druhej dvojhre si na antukovom dvorci zmerali sily tímové jednotky Solana Sierrová a Rebecca Šramková.
Hrunčákovej nevyšiel úvod zápasu s Rierovou, keď v druhom geme stratila podanie a Argentínčanka si po potvrdení brejku vybudovala náskok 3:0. Vo ôsmej hre opäť prelomila Hrunčákovej servis a prvý set sa stal jej korisťou. V úvodnom geme druhého dejstva mala Slovenka k dispozícii brejkbal. Rierová ho však odvrátila, v ďalšej hre súperku brejkla a rovnako ako v prvom sete odskočila Hrunčákovej na 3:0. Dobre rozohraný duel už dotiahla do úspešného konca.
Slovenská dvojka bola po prehre sklamaná. „Snažila som sa predviesť svoju agresívnu hru. Myslela som si, že mi to tam bude padať. V takejto nadmorskej výške a navyše na antuke to nie je jednoduché. Rierová hrala presne tak ako mala. Z forhendu využívala spiny, z bekhendu slajzy a nerobila chyby. Robila som všetko, čo sa dalo, ale dnes to nestačilo," uviedla Hrunčáková pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.
