Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 14.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Irma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

14. novembra 2025

Miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej: Slovenky prehrali s Argentínou 0:3 a majú iba malú šancu na postup



Ak chcú Slovenky zostať v hre o účasť v budúcoročnej kvalifikácii, musia v sobotu zvíťaziť nad Švajčiarskom 3:0.



Zdieľať
Miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej: Slovenky prehrali s Argentínou 0:3 a majú iba malú šancu na postup

Slovenské tenistky prehrali v úvodnom zápase na barážovom miniturnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej v Cordobe s domácou Argentínou 0:3. O rozhodujúci druhý bod pre Juhoameričanky sa postarala Solana Sierrová, ktorá v dueli tímových jednotiek zdolala Rebeccu Šramkovú 6:2, 6:4. V záverečnej štvorhre prehrali debutantky Katarína Kužmová s Ninou Vargovou s párom Rierová, Jazmin Ortenziová 4:6, 6:3, 4:6.

Ak chcú Slovenky zostať v hre o účasť v budúcoročnej kvalifikácii, musia v sobotu zvíťaziť nad Švajčiarskom 3:0. Proti Argentíne získali iba set a tak majú už iba malú šancu na postup. Zverenkám kapitána Mateja Liptáka sa v apríli nepodarilo prebojovať na tohtoročný finálový turnaj v čínskom Šen-čene. V úvodnom zápase zvíťazili v bratislavskom NTC nad Dánskom 3:0, no v druhom dueli podľahli tímu USA 1:2. Američanky rozhodli o svojom triumfe a postupe už vo dvojhrách zásluhou Hailey Baptisteovej a Bernardy Perovej.

Slovenky prehrali s Argentínou, Šramková podľahla Sierrovej


Slovenské tenistky prehrávali na barážovom miniturnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej v Cordobe s domácou Argentínou 0:2. O rozhodujúci druhý bod pre Juhoameričanky sa postarala Solana Sierrová, ktorá v dueli tímových jednotiek zdolala Rebeccu Šramkovú 6:2, 6:4. Ak si chcú Slovenky udržať šancu na postup, musia v sobotu zvíťaziť nad Švajčiarskom.

Šramková si na úvod udržala servis a v druhom geme viedla 30:0. Sierrová však získala štyri fiftíny za sebou a dostala sa na koňa. V ďalších minútach dvakrát prelomila podanie Šramkovej a vybudovala si náskok 5:1. Vo ôsmom geme využila hneď prvý setbal. Argentínčanka sa dokázala lepšie vyrovnať s náročnými podmienkami a silným vetrom. Na začiatku druhého dejstva sa Šramková ujala vedenia 2:0. Sierrová, ktorá sa pripravuje v akadémii Rafaela Nadala, však rýchlo otočila na 4:2 a zápas už dotiahla do úspešného konca.

Dnes som podala 20 percentný výkon, necítila som sa najlepšie v nadmorskej výške. Bol to môj prvý zápas po trojtýždňovej pauze a zranení. Postupne som hrala lepšie a lepšie, bohužiaľ sa nehrá na tri víťazné sety. Dúfam, že v sobotu podáme lepšie výkony, budeme viac rozohrané. Dnes nám nepomohol ani vietor, na nerovnom kurte bolo náročné pomôcť si servisom a vytvoriť tlak. Odskakovalo to kade-tade," uviedla Šramková pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.

Slovenkám sa v apríli nepodarilo prebojovať na tohtoročné vyvrcholenie prestížnej súťaže do čínskeho Šen-čenu. V úvodnom zápase zvíťazili v bratislavskom NTC nad Dánskom 3:0, no v druhom dueli podľahli tímu USA 1:2. Američanky rozhodli o svojom triumfe a postupe už vo dvojhrách zásluhou Hailey Baptisteovej a Bernardy Perovej.

miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej:

Argentína - SLOVENSKO 2:0 po dvojhrách

Julia Rierová - Viktória Hrunčáková 6:2, 6:1

nasleduje Solana Sierrová - Rebecca Šramková 6:2, 6:4

Argentína vedie nad Slovenskom 1:0, Rierová zdolala Hrunčákovú



Slovenské tenistky prehrávali na barážovom miniturnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej v Cordobe s domácou Argentínou 0:1. O úvodný bod pre Juhoameričanky sa postarala Julia Rierová, ktorá zdolala Viktóriu Hrunčákovú 6:2, 6:1. V druhej dvojhre si na antukovom dvorci zmerali sily tímové jednotky Solana Sierrová a Rebecca Šramková.

Hrunčákovej nevyšiel úvod zápasu s Rierovou, keď v druhom geme stratila podanie a Argentínčanka si po potvrdení brejku vybudovala náskok 3:0. Vo ôsmej hre opäť prelomila Hrunčákovej servis a prvý set sa stal jej korisťou. V úvodnom geme druhého dejstva mala Slovenka k dispozícii brejkbal. Rierová ho však odvrátila, v ďalšej hre súperku brejkla a rovnako ako v prvom sete odskočila Hrunčákovej na 3:0. Dobre rozohraný duel už dotiahla do úspešného konca.

Slovenská dvojka bola po prehre sklamaná. „Snažila som sa predviesť svoju agresívnu hru. Myslela som si, že mi to tam bude padať. V takejto nadmorskej výške a navyše na antuke to nie je jednoduché. Rierová hrala presne tak ako mala. Z forhendu využívala spiny, z bekhendu slajzy a nerobila chyby. Robila som všetko, čo sa dalo, ale dnes to nestačilo," uviedla Hrunčáková pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
MS v tancoch na vozíku budú prvýkrát v SR, Vidašič: „Splnený sen“
<< predchádzajúci článok
Kvalifikácia MS 2026: Na Severných Írov nastúpi SR bez troch maródov,Dúbravka: Zachytiť úvod

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 