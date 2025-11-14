|
14. novembra 2025
Kvalifikácia MS 2026: Na Severných Írov nastúpi SR bez troch maródov,Dúbravka: Zachytiť úvod
Slovensko sa stretne so Severnými Írmi v siedmom vzájomnom zápase, pričom má s týmto súperom priaznivú bilanciu 3 víťazstvá, 1 remíza, 2 prehry (skóre 6:5).
Zdieľať
Slovenská futbalová reprezentácia nebude môcť v piatkovom kľúčovom zápase A-skupiny kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku počítať zrejme až s trojicou hráčov. Zranenia na poslednú chvíľu vyradili stredopoliara Mária Sauera z FC Toulouse a útočníka Adriána Kaprálika z druholigového nemeckého Holsteinu Kiel. Na štvrtkovej predzápasovej tlačovej konferencii v Košiciach to uviedol tréner Francesco Calzona s tým, že na 99 percent nebude k dispozícii ani obranca Ľubomír Šatka z tureckého Samsunsporu.
Pre kartový trest nebude na zápasovej súpiske figurovať stredopoliar Ondrej Duda, hosťom zasa chýbajú až traja kľúčoví stredopoliari - pre zranenia Shea Charles a Ali McCann, ako aj vykartovaný Ethan Galbraith. „Na Dudovej pozícii bude určite hrať niekto z tých hráčov, ktorí počas týždňa výborne trénovali. Ešte som sa na sto percent nerozhodol, kto z nich to bude, ale mám príjemné starosti, lebo viacerí trénovali dobre. Severní Íri majú veľmi silný tím, je to jedna z najmladších reprezentácií v Európe. Prakticky všetci hráči pôsobia v kluboch Premier League a Championship, preto si myslím, že nebudú mať problém zaplátať absencie svojich hráčov zo stredu poľa,“ vyjadril sa Calzona smerom k piatkovému duelu.
Päťdesiatsedemročný Talian očakáva od svojich zverencov stopercentný výkon. V prípade víťazstva si Slováci zaistia druhé miesto v tabuľke A-skupiny a tým pádom minimálne marcovú baráž. Trojbodový zisk by znamenal, že by v pondelok na pôde Nemecka v Lipsku hrali proti domácemu favoritovi o prvé miesto a priamy postup na šampionát v USA, Kanade a Mexiku. „Hráme doma, čakám, že odohráme zápas na vysokej úrovni. Vieme, že v ňom budú aj ťažké chvíle, lebo proti nám stojí silný súper. Očakávame pomoc publika, lebo sme tu už vlani hrali a dočkali sme sa úžasnej podpory z tribún. Verím, že diváci budú náš dvanásty hráč,“ apeloval Calzona na fanúšikov.
Kouč Slovenska vyzdvihol silu kolektívu, ktorý povedie do 36. medzištátneho zápasu. „Toto je skupina hráčov, ktorí sú ochotní pracovať. Myslím si, že moje mužstvo má veľkú kvalitu. Nikdy som nemal pocit, že by aj v zápasoch, v ktorých sa nedarilo, niekto nešiel nadoraz. Celé mužstvo má obrovský charakter a nikto nepovyšuje svoje záujmy nad tie tímové. Som šťastný, že môžem trénovať týchto hráčov. Pred zajtrajším zápasom som úplne kľudný.“
Slovensko sa stretne so Severnými Írmi v siedmom vzájomnom zápase, pričom má s týmto súperom priaznivú bilanciu 3 víťazstvá, 1 remíza, 2 prehry (skóre 6:5). Až tri inkasované góly slovenského tímu boli vlastné, pričom jeden z nich si strelil pred mesiacom vo Windsor Parku Patrik Hrošovský. Tridsaťšesťročná brankárska jednotka „sokolov“ Martin Dúbravka však tomu nepripisuje váhu. „Nemám túto vedomosť. Samozrejme, že sa to vo futbale môže stať, ale my sa sústredíme v prvom rade na seba. Budeme chcieť byť doma dominantní, diktovať hru a zvíťaziť. Hlavne treba zachytiť úvod zápasu, čo sa nám nepodarilo v Belfaste. Neprezentovali sme sa naším štýlom, robili sme veľa chýb vo výstavbe. Ten zápas nám nevyšiel, ale zanalyzovali sme si ho. Zajtra chceme hrať so srdiečkom a strhnúť dav ľudí. Som pozitívne naladený. Máme im čo vracať, ale pozrite sa na naše mužstvo, akú partiu tvoríme. Aj tréningový proces bol skvelý a všetci veríme, že zajtra to bude náš deň,“ vravel Dúbravka, ktorý má na konte 56 medzištátnych zápasov.
V Košiciach sa národný tím predstaví ôsmykrát v novodobej histórii, naposledy sa v Košickej Futbalovej Aréne s kapacitou 12.555 miest hralo 8. septembra 2024 stretnutie Slovensko - Azerbajdžan (2:0) v rámci Ligy národov. Národnému tímu sa v „metropole východu“ darí, má tu bilanciu 5-1-1 (skóre 12:4). „Bude to náročný zápas, uvedomujeme si jeho vážnosť. Keď sme tu hrali naposledy, predvedený výkon bol výborný a aj výsledok sa dostavil. Verím, že nám tento štadión opäť prinesie šťastie a budeme sa na konci zápasu radovať,“ uviedol Dúbravka.
