Minnesota s Gregušom remizovala v zámorskej MLS: v Portlande

Ján Greguš, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Portland 23. septembra (TASR) - Futbalisti Minnesoty United remizovali v noci na pondelok v zámorskej Major League Soccer (MLS) na ihrisku Portlandu Timbers 0:0. Za hostí odohral celý zápas slovenský reprezentačný stredopoliar Ján Greguš.Minnesota je veľmi blízko k zabezpečeniu si postupu do play off, v prípade víťazstva by mala miestenku istú. V tabuľke Západnej konferencie jej momentálne patrí tretie miesto. Portland nedokázal skórovať už 270 minút a figuruje na nepostupovej ôsmej priečke.