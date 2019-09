WNBA: Washington s Toliverovou prehral v 3. semifinále v Las Vegas

Kristi Toliverová z Washington Mystics (WNBA). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

WNBA - play off

semifinále - 3. zápasy:



Las Vegas - Washington 92:75

/stav série: 1:2/



Los Angeles - Connecticut 56:78

/konečný výsledok série: 0:3, Connecticut postúpil do finále/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. septembra (TASR) - Basketbalistky Washingtonu Mystics prehrali v noci na pondelok v treťom dueli semifinále play off zámorskej WNBA na palubovke Las Vegas Aces 75:92. Aces sa tak udržali v hre o finále, keď znížili stav série hranej na tri víťazstvá na 1:2. Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová si v drese Mystics pripísala 14 bodov.Finálovú účasť už majú istú hráčky Connecticutu Sun, ktoré vyhrali aj tretí semifinálový súboj s Los Angeles Sparks 78:56 a celú sériu ovládli jasne 3:0 na zápasy.