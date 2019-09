Minnesota s Gregušom víťazne a do play off MLS, Rusnák s prehrou

Ján Greguš, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 26. septembra (TASR) - Futbalisti Minnesoty United zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej Major League Soccer (MLS) na domácom ihrisku nad Kansasom City 2:1. Za domácich odohral celý zápas slovenský reprezentačný stredopoliar Ján Greguš. Minnesota si zabezpečila postup do play off, v tabuľke Západnej konferencie jej momentálne patrí druhé miesto.Nedarilo sa Realu Salt Lake, za ktorý odohral celý zápas slovenský reprezentačný stredopoliar Albert Rusnák. Real prehral doma s Los Angeles Galaxy 1:2 a Rusnák dostal žltú kartu. V 80. minúte strelil víťazný gól švédsky útočník Zlatan Ibrahimovič. Salt Lake je v tabuľke Západnej konferencie na priebežnom 5. mieste.