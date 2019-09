NHL: Halák v príprave s čistým kontom, Washington deklasoval Chicago

Slovenský brankár v drese Bostonu Bruins Jaroslav Halák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky prípravných zápasov NHL:



Boston - New Jersey 2:0 (J. HALÁK za domácich odchytal celý zápas a zlikvidoval 29 striel)

Pittsburgh - Detroit 4:2

Toronto - Montreal 3:0

Buffalo - Columbus 4:3 pp

Nashville - Carolina 3:0

Chicago - Washington 0:6

Las Vegas - Colorado 1:4

Anaheim - Los Angeles Kings 2:0

Vancouver - Ottawa 2:6

New York 26. septembra (TASR) - Hokejisti Bostonu v zostave so slovenským brankárom Jaroslavom Halákom zvíťazili v prípravnom zápase pred novou sezónou NHL v noci na štvrtok na domácom ľade nad New Jersey 2:0. V bránke Bruins odchytal Halák celý duel a zlikvidoval všetkých 29 striel hostí.Washington vyhral v Chicagu vysoko 6:0, v jeho drese absolvovali zápas Slováci Martin Fehérváry a Richard Pánik, bodovo sa však nepresadili. Z víťazstva sa tešil aj obranca Martin Marinčin, ktorého Toronto v derby s Montrealom doma uspelo 3:0. Marinčin odohral vyše 13 minút a do štatistík si zapísal dve strely.Columbus prehral na ľade Buffala 3:4 po predĺžení, v drese hostí odohral Marko Daňo vyše 14 minút a zapísal si dve trestné minúty.