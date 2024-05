Minuloročný útok dronom na základňu ruských vrtuľníkov tesne minul Putina, Ukrajina vtedy o jeho prítomnosti nevedela 

13.5.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský diaľkový dron Ľutyj počas svojho druhého bojového letu vlani v októbri zasiahol základňu ruských vrtuľníkov vo štvrti Adler kúpeľného mesta Soči na juhu Ruska deň po tom, ako sa neďaleko ruský vodca Vladimir Putin stretol s kazašským prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom . Píše o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na spravodajské zdroje.Ruská vrtuľníková základňa, ktorá okrem iného slúžila Putinovej rezidencii, sa stala terčom útoku dronu Ľutyj 1. októbra 2023.„Zasiahli sme miesto pristávania ich helikoptér a poškodili sme niekoľko vrtuľníkov. Najprv sme však nevedeli, že deň predtým, ako sme zasiahli Adler, sa tam Putin stretol s Tokajevom. Putin bol 12 kilometrov od miesta, ktoré zasiahol druhý úder dronu Ľutyj. To sa nám potvrdilo neskôr,“ uviedli ukrajinské spravodajské zdroje pre Ukrajinskú pravdu.Rusi vtedy podľa zdrojov webu nevedeli, čo ich zasiahlo. „Keďže to dopadlo na Soči, predpokladali, že to bolo z lode alebo z hôr v Gruzínsku. Netušili, že to prišlo z Ukrajiny. A potom zrazu dron zasiahol Petrohrad, prakticky opačný koniec krajiny. Bol to pre nich evidentne šok,“ spomína v rozhovore pre Ukrajinskú pravdu človek, ktorý sa podieľal na týchto útokoch.