Minulosť vás nakoniec vždy dostihne!

Ďalší napínavý a nepredvídateľný triler od americkej autorky, ktorá má slovenské korene. Od Mary Kubica vyšli v slovenčine už viaceré knihy, ako Dobré dievča, Keď svetlá zhasnú, či Neznáma žena. Teraz pribudla novinka Neplač, miláčik .

Príbeh o tom, ako dobre poznáme ľudí, s ktorými žijeme. A nakoľko sme si istí, že nám hovoria pravdu...

Jedného nedeľného rána mladá žena Esther Vaughanová zmizne bez stopy zo svojho bytu v centre Chicaga. Keď jej spolubývajúca Quinn Collinsová nájde medzi priateľkinými vecami záhadný list adresovaný Miláčikovi, jej obavy o ňu ešte vzrastú. Začne si klásť otázky, ako dobre ju pozná a kto v skutočnosti Esther je.

Medzitým v neďalekom mestečku na brehu Michiganského jazera skríži cestu osemnásťročnému Alexovi Gallovi tajomné dievča bez mena. Alexa priťahuje jeho krása i záhadnosť, ibaže ich vzťah, ktorý sa začal pomerne nevinne, postupne prerastie v čosi temné a zlovestné.

Zatiaľ čo Quinn neúnavne hľadá odpovede v snahe vypátrať nezvestnú spolubývajúcu, Alex čoraz väčšmi podlieha nebezpečnému čaru tajomnej cudzinky, až napokon sa ich zdanlivo nesúvisiace príbehy pretnú v nepredvídateľnom, dych vyrážajúcom finále.

Celý príbeh Neplač, miláčik sa odohráva počas piatich chladných novembrových dní. Najskôr v pokojnom tempe, spoznávame postavy, kulisy, užívame si atmosféru... V polovici sa láme chleba a v oboch príbehových linkách nastávajú zvraty, má to spád, spájate si veci a dochádza k prekvapeniam. Mary Kubica najmä tu prejavila svoje umenie zahrávať si s čitateľom, manipuluje s ním, zvedie ho z cesty, ukáže nesprávny smer.

A to všetko preto, aby vás priviedla do prekvapivého finále. Nie vždy je všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Nenechajte sa oklamať, vždy si overujte a pátrajte hlbšie. Chce to námahu, iniciatívu, ale občas to stojí za to.

Milan Buno, knižný publicista