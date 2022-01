Titulná skladba k seriálu Priznanie od Peter Bič Project má videoklip (video)

Televízny seriál Priznanie, ktoré prináša Jednotka RTVS, sprevádza ústredná pieseň z dielne kapely Peter Bič Project. Skladbu s názvom Priznanie II. nájdu fanúšikovia skupiny v dvoch verziách na ich albume Hlava. Teraz si ju môžu vychutnať aj v obrazovej podobe.Dodal, že nakrúcanie nového videoklipu sa uskutočnilo koncom roka 2021. Okrem špeciálne pripravených záberov kapely obsahuje aj scény zo seriálu. "Nakrúcalo sa mi veľmi príjemne, pretože sme točili v Košiciach, v Slovenskom rozhlase. Réžiu mal na starosti Ľubo Marko, známy človek, ktorý je podpísaný aj pod úspešným filmom Loli paradička," komentoval nakrúcanie Peter Bič.Klip popretkávaný zábermi zo seriálu vznikal v kabaretnej atmosfére. S nápadom prišli samotní interpreti. "Bol to náš návrh. Chceli sme, aby to bolo v takej inej atmosfére, pretože aj samotná pieseň má úplne inú atmosféru ako ostatné na našom albume Hlava," povedal Bič.Riaditeľ Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala potvrdil, že s Petrom Bičom spolupracuje košické štúdio dlhodobo. "Je pravidelným členom poroty autorskej súťaže Košický zlatý poklad a v uplynulých rokoch moderoval aj hudobný cyklus Tri pódiá. Rýchlo sme preto našli spoločnú reč aj pri nahrávaní podkladov videoklipu k piesni zo seriálu Priznanie. Sme radi, že sme aj takouto cestou mohli prispieť k štartu tohto divácky úspešného seriálu," poznamenal Puchala.Aj keď sa klip nakrúcal podľa slov hlavných aktérov v príjemnej atmosfére, samotný hudobník Peter Bič herecké ambície nemá. "V našom prípade veľmi nejde o herectvo, tam v podstate len spievame. V klipe ale ´účinkujú´ iní skvelí a kvalitní herci, keďže tam máme zábery zo seriálu Priznanie. Takže ja takéto ambície nemám, myslím, že skvelých hercov máme na Slovensku dosť," reagoval Bič na otázku, či by si nechcel v nejakom seriáli zahrať.Videoklip si môžu diváci pozrieť v televíznej premiére v pondelok po 16.30 h v relácii Regina na Dvojke. Pieseň znie od januára aj vo vysielaní Rádia Slovensko.