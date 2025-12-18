Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sláva, Slávka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. decembra 2025

Minulotýždňové dianie v NR SR je podľa politológa potrebné vnímať v dvoch rovinách, fyzické roztržky medzi poslancami nesmú prekryť obsahovú stránku prijímaných predpisov


Tagy: Politológ predseda hnutia Slovensko Trestný zákon Úrad na ochranu oznamovateľov

Minulotýždňové dianie v Národnej rade (NR) SR je potrebné vnímať v dvoch rovinách, formálnej aj obsahovej. Pre agentúru SITA to v súvislosti s udalosťami na záver ...



Zdieľať
693c010394039363018583 676x451 18.12.2025 (SITA.sk) - Minulotýždňové dianie v Národnej rade (NR) SR je potrebné vnímať v dvoch rovinách, formálnej aj obsahovej. Pre agentúru SITA to v súvislosti s udalosťami na záver nedávnej parlamentnej schôdze uviedol politológ Tomáš Dvorský z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.


V parlamente došlo aj k fyzickým potýčkam medzi opozičnými a koaličnými poslancami, a to pri schvaľovaní viacerých zmien v Trestnom zákone. Tie napokon parlamentom tesne prešli, zahlasovalo za ne 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní.

Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane, ktoré boli doplnené len krátko pred samotným hlasovaním. Takého "prílepky" bez širšej diskusie v skrátenom konaní kritizovali predstavitelia opozície.

Situáciu vyostrilo aj prelamovanie veta


Situáciu v parlamente vyostrilo v piatok 11. decembra aj prelamovanie veta prezidenta koalíciou pri zmenách týkajúcich sa Úradu na ochranu oznamovateľov. Zákon bol prerokúvaný v skrátenom legislatívnom konaní a po tom, čo Peter Pellegrini vrátil normu späť do Národnej rady, parlament veto prelomil ani nie do 24 hodín, a opäť bez širšej diskusie.

"Je veľmi dôležité, aby roztržky neprekryli vážny obsah toho, čo vládna koalícia v parlamente prijala, a to, aký to môže mať dopad na kvalitu právneho štátu. Ak chceme hovoriť o chabej úrovni politickej kultúry, tak tá nesúvisí iba s potýčkami, ale aj kvalitou legislatívneho procesu a rešpektom k dodržiavaniu pravidiel zo strany súčasnej vládnej koalície, ktorá nadužíva skrátené legislatívne konanie pri prijímaní koaličných zákonov či ignoruje zákonom stanovenú povinnosti zvolať schôdzu o odvolaní ministrov či dôvere vláde," upozornil politológ Dvorský. V tomto kontexte skonštatoval, že úroveň politickej kultúry na Slovensku je žalostne nízka.

Potýčky v parlamente nie sú ničím novým


Dvorský tiež poznamenal, že potýčky v parlamente nie sú ničím novým. "To, čo sme mali možnosť sledovať teraz, bolo výsledkom cieleného snaženia primárne zo strany predsedu opozičného Hnutia Slovensko Igora Matoviča vyprovokovať konflikt v dusnej atmosfére počas prijímania novely Trestného zákona. Celá táto snaha vytvoriť virálny obsah pre sociálne siete a médiá sa mu vydarila na jednotku. Vytvára tak o sebe obraz človeka, ktorý je ochotný sa doslova pobiť za svoje hodnoty," vraví politológ.

Zdôrazňuje pritom, že takéto správanie len prispieva k dehonestácii politického a verejného života na Slovensku a neprináša nič konštruktívne, táto skutočnosť podľa jeho slov ide, bohužiaľ, do úzadia. "Je len na občanoch, či takáto forma parlamentnej kultúry zodpovedá ich predstave o fungovaní štátu, ktorý platia zo svojich daní," podotkol.

Zrkadlo spoločnosti


Politológ tiež poukázal, že parlament je zrkadlom spoločnosti. "Dalo by sa očakávať, že v zastupiteľskej demokracii si občania zvolia reprezentantov, ktorí budú mať dostatočnú úroveň a kultivovanosť pre dôstojný výkon mandátu poslanca Národnej rady SR. Realita ukazuje, že to tak úplne nie je a mnohí Slováci dnes v politike hľadajú to, čo im v minulosti ponúkali skôr rôzne reality show," myslí si.

Sprísňovanie pravidiel, ktoré by zakazovali excentrické výstupy či užívanie alkoholu v parlamente podľa Dvorského nikdy nebudú efektívnym riešením. Takéto pokusy o zmeny sa vyskytli aj v minulosti, no podľa politológa boli skôr zneužité v politickom súboji a k reálnemu skultúrneniu fungovania NR SR neprispeli, čo dokazuje aj dianie z posledných dní.

"Vôbec takáto potreba prísnejšieho Rokovacieho poriadku alebo etického kódexu len podčiarkuje veľmi zlý stav, ku ktorému sme sa na Slovensku dopracovali," uzavrel politológ s tým, že riešenie vidí najmä vo vyšších nárokoch a kritickejšom prístupe občanov k výberu ich zástupcov vo voľbách.


Zdroj: SITA.sk - Minulotýždňové dianie v NR SR je podľa politológa potrebné vnímať v dvoch rovinách, fyzické roztržky medzi poslancami nesmú prekryť obsahovú stránku prijímaných predpisov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Politológ predseda hnutia Slovensko Trestný zákon Úrad na ochranu oznamovateľov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Opozícia kritizuje Ficove výroky, premiér neháji záujmy Slovenska a podkopáva jednotu Európskej únie – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pellegrini pred Vianocami navštívi slovenských vojakov v Kosove, zahraničnú cestu uzavrie v Srbsku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 