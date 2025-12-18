|
Štvrtok 18.12.2025
Meniny má Sláva, Slávka
18. decembra 2025
Pellegrini pred Vianocami navštívi slovenských vojakov v Kosove, zahraničnú cestu uzavrie v Srbsku
Tagy: návšteva prezidenta
Prezident Peter Pellegrini pred Vianocami navštívi slovenských vojakov v Kosove. Príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR tam ...
18.12.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini pred Vianocami navštívi slovenských vojakov v Kosove. Príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR tam pôsobia v rámci medzinárodnej misie KFOR (The Kosovo Force) pod vedením NATO. Prezident chodí na predvianočné cesty za príslušníkmi OS SR v zahraničí, minulé Vianoce spoločne s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) navštívili slovenský kontingent v Lotyšsku.
Na návšteve sa spoločne s prezidentom zúčastnia aj rodiny vojakov, ktorí požiadali o predĺženie pôsobenia v misii. Okrem oficiálneho rozmeru tak tohtoročná vianočná návšteva bude mať aj osobitný rodinný rozmer. Podľa Kancelárie prezidenta SR je to prejavom úcty a podpory nielen vojakom, ale aj ich najbližším.
Prezident svoju zahraničnú cestu zakončí oficiálnou návštevou Srbska. V Belehrade sa Pellegrini stretne s prezidentom Srbska Alexandrom Vučićom, predsedníčkou Národného zhromaždenia Anou Brnabić a predsedom vlády Đurom Macutom.
Kancelária podotkla, že Pellegrini absolvuje oficiálnu návštevu Srbska ako prvá slovenská hlava štátu po 16 rokoch. Návšteva Srbska je pritom súčasťou série ciest prezidenta do krajín západného Balkánu. Cieľom ciest je vyjadrenie dlhodobej podpory európskej integrácii regiónu.
Prezident bude v Belehrade rokovať najmä o rozvoji bilaterálnych vzťahov, procese integrácie krajín západného Balkánu do EÚ, a tiež o aktuálnych geopolitických výzvach. Slovenský a srbský prezident sa súčasne stretnú aj so zástupcami slovenskej komunity v Báčskom Petrovci.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini pred Vianocami navštívi slovenských vojakov v Kosove, zahraničnú cestu uzavrie v Srbsku © SITA Všetky práva vyhradené.
