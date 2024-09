Mirka s diagnózou rakoviny hrubého čreva: Život mi zachránila pozvánka na preventívnu prehliadku

Mali ste nejaké príznaky, ktoré vás viedli k tomu, že ste navštívili lekára?

30.9.2024 (SITA.sk) - O tom, že by sme mali chodiť na preventívne prehliadky vieme všetci. Len málo z nás však prejde od plánov k činom a naozaj sa k svojmu lekárovi na prevenciu aj objedná. Možno máme v práci dôležitý projekt, možno sú choré deti alebo cestujeme na dovolenku – nejaký dôvod sa vždy nájde. Pani Mirka, poistenkyňa Unionu, nám porozprávala o tom, ako jej včasná diagnostika pomohla v boji s rakovinou, aj o tom, ako sa musela naučiť kľučkovať v zamotanom systéme slovenského zdravotníctva.V januári 2023 som mala veľké bolesti v brušnej oblasti a zároveň som dostala od Union zdravotnej poisťovne pozývací list na skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka spolu s testom na zistenie okultného krvácania v stolici. Zahanbila som sa, že som túto prevenciu v poslednom čase v dôsledku pracovných povinností zanedbala. Balenie obsahovalo plastový zatvárací sáčok označený etiketou "Odberová sada", ktorý obsahovalodberovú nádobku, návod na odber stolice a papierovú pomôcku na odber stolice. Tiež papierovú obálku formátu označenú nápisom "NEOTVÁRAŤ", obsahujúcu vyhodnocovaciu sadu pre lekára - zabalenú testovaciu platničku a návod na vyhodnotenie. Vzorku stolice som si odobrala doma- postup je veľmi jednoduchý a bezbolestný - a priniesla som ho k mojej lekárke na vyhodnotenie.Okrem aktuálnej diagnózy zápalu močových ciest (preto úporné bolesti v dolnej časti brucha) som mala test na okultné krvácanie v stolici pozitívny. Okultné krvácanie môže signalizovať rakovinu hrubého čreva a konečníka, preto mi lekárka dala písomné odporučenie na kolonoskopické vyšetrenie. Neodporučila mi však žiadneho konkrétneho gastroenterológa, takže všetko som si musela vybavovať sama.Keďže sa v tejto oblasti orientujem a viem, že pozitivita testu okultného krvácania nesignalizuje hneď rakovinu hrubého čreva (môže byť dôsledkom prítomnosti hemoroidov, zápalového ochorenia čreva a podobne), potrebovala som čo najskôr zistiť príčinu krvácania v stolici. Najlepšou diagnostickou metódou na identifikáciu prípadných polypov, nepravidelností alebo iných zmien vo vnútri hrubého čreva a v konečníku je kolonoskopia. Avšak termín tohto vyšetrenia mi dali až o mesiac, absolvovala som teda najskôr sonografické vyšetrenie brušnej dutiny u gastroenterológa. Ultrasonografia brucha bola negatívne. Následne som po dôkladnej príprave absolvovala kolonoskopické vyšetrenie.V rámci neho sa do konečníka zasunie flexibilná sonda - kolonoskop, vybavený malou kamerou na svojom konci. Umožňuje to preskúmať vnútorné prostredie celého hrubého čreva a gastroenterológ má možnosť zároveň počas odstrániť polypy, alebo inýé neobvykléh tkanivá. Gastroenterologička bola veľmi milá a profesionálna. Ponúkla mi za poplatok analgosedáciu, teda niečo ako mierne "uspatie", ktoré zmiernilo nepríjemné pocity, súvisiace s invazívnym vyšetrením čreva. Na obrazovke videla prítomný polyp, avšak z mne neznámeho dôvodu mi ho neodobrala. S dokumentáciou na USB som sa objednala k inému gastroenterológovi na ďalšie kolonoskopické vyšetrenie, pri ktorom mi polyp odobrali a odoslali na histologické vyšetrenie.Dva týždne po absolvovaní kolonoskopického vyšetrenia som znova navštívila gastroenterologickú ambulanciu a lekárka mi oznámila, že vodobratom polype bola potvrdená rakovina hrubého čreva. Uviedla to do lekárskej správy, doložila výsledok histológie a odporučila mi objednať sa na operáciu.V nemocnici v Trenčíne boli na chirurgii veľmi ústretoví, dali mi termín operácie o mesiac. Predtým som však musela absolvovať ešte jednu kolonoskopiu, aby mohol chirurg cielene laparoskopicky odobrať časť hrubého čreva v mieste, kde sa nachádzal polyp. Ak neberiem do úvahy samotné kolonoskopické vyšetrenie, ktoré sa napriek invazivite dá vydržať, pociťovala som v tom období ako väčšiu nepríjemnosť nutnosť pripraviť sa na 3 kolonoskopie - teda evyhnutné dôkladné vyprázdnenie hrubého čreva, pretože zvyšky v čreve môžu obmedziť presnosť a účinnosť vyšetrenia. Ide o dodržanie špeciálnej diéty a užitie preháňadla deň pred vyšetrením aj ráno pred zákrokom.Vyčistenie čreva bolo nevyhnutné aj tesne pred operáciou – už v nemocnici. Operácia bola realizovaná laparoskopicky, chirurg mi odobral polyp a cca 11 cm čreva okolo. Operačný materiál bol zaslaný na histologické vyšetrenie. V nemocnici som strávila 7 dní, zotavovanie prebehlo relatívne dobre Po približne 2 týždňoch som s veľkou radosťou prijala správu o tom, že rakovina bola len v polype - čiže onkologické bolo zachytené vo včasnom štádiu. Nebola nutná žiadna zaisťovacia rádioterapia ani chemoterapia. Podľa štandardného postupu som sa musela hlásiť na onkologickom oddelení, kde sme sa dohodli, že budem zaradená do starostlivosti na gastroenterologickej ambulancii s tým, že musím absolvovať kontrolné kolonoskopické vyšetrenie o rok.Aktuálne som relatívne v poriadku, ale v súvislosti s prekonanou operáciou mám stále isté obmedzenia týkajúce sa stravy a pohybu. Pri kontrolnom kolonoskopickom vyšetrení tento rok v auguste bol v histologickom náleze však určitý nález, takže budem musieť absolvovať niekoľko zaisťovacích rádioterapií. Snažím sa pozitívne myslieť, športujem, meditujem, počúvam hudbu, maľujem, píšem.Paradoxne sa stravujem tak, ako je odporúčané v rámci prevencie rakoviny hrubého čreva a konečníka. Viac ako 30 rokov som vegetariánka, nie však úplne striktná. Dôsledne si kontrolujem hladinu vitamínu B12 a ak zaznamenám výrazný pokles, dám si kúsok ryby. Pravidelne športujem – behám a cvičím jogu. Takže životný štýl som v zásade meniť nemusela, viac ako predtým sa však sústreďujem na moje duševné zdravie.Moja poisťovňa mi zachránila život, keďže moje onkologické ochorenie bolo diagnostikované včas. Ak by mi neprišla pozvánka na preventívnu prehliadku spolu s testom, pravdepodobne by som, pri mojej pracovnej vyťaženosti, k lekárovi nešla a prišla by som neskoro, až by bolo v pokročilom štádiu.Je mimoriadne dôležité absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára dôsledne každé 2 roky. Od 40 rokov majú poistenci možnosť požiadať svojho lekára o test na zistenie skrytého krvácania v stolici. Ak test vyjde pozitívne, neváhajte a objednajte sa na kolonoskopiu.Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm) je celosvetovo jedna z narozšírenejších, avšak vo včasnom štádiu dobre liečiteľných nádorových ochorení. Preto je dôležité, aby sa zachytila vo veľmi skorých fázach, keď sa tvoria iba jej prvé prejavy na sliznici čreva – polypy. Aj keď nie všetky tieto polypy spôsobujú rakovinu, lekári odporúčajú ich odstránenie.Viac o preventívnej onkologickej prehliadke hrubého čreva si môžete prečítať na: https://www.onkokontrola.sk/skrining-kolorektalneho-karcinomu Informačný servis