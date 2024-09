Ospravedlnenie mu nepomohlo. Plaváková chystá civilnú žalobu na Huliaka, obráti sa aj na ústavný súd (video)

Šikanovanie Plavákovej nemá v dejinách Slovenska obdobu

Žaloba na ochranu osobnosti

Šikana v pléne aj porušenie práv diskriminačným obmedzovaním

30.9.2024 (SITA.sk) - Pre šikanu zo strany koalície sa poslankyňa Lucia Plaváková (PS) obracia na Ústavný súd SR . Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka vyhlásil, že hnutie za ňou jednoznačne stojí.Ako dodal, Plaváková reprezentuje nielen seba, ale aj všetky ženy, ktoré musia čeliť nenávisti a vulgárnosti. Rovnako podľa neho reprezentuje príslušníkov menšín, LGBTI+ ľudí a ďalších, ktorí musia aj v 21. storočí čeliť útokom a diskriminácii."Rok po voľbách vládna koalícia Slovensku priniesla likvidáciu spravodlivosti, prírody, medzinárodnú hanbu aj Ficovu drahotu. Všetko toto prekrývajú nenávisťou a rozoštvávaním našej spoločnosti," vyhlásil Šimečka s tým, že šikanovanie poslankyne PS nemá v dejinách Slovenska obdobu."Zabránili jej vykonávať poslanecký mandát preto, že Andrej Danko SNS ) je homofób. Zasiahli tým do jej ústavných práv. A primitívne urážky Rudolfa Huliaka (nom. SNS) potom prekročili akékoľvek normy, ako sa správať ku kolegyni a k žene,” doplnil predseda PS.Poslankyňa Plaváková sa tak rozhodla voči Huliakovi podať žalobu na ochranu osobnosti."Pred hrubým a ponižujúcim správaním, aké predviedol poslanec, nás našťastie chráni aj zákon, a ja jeho ochranu naplno využijem. Mnohé ženy na Slovensku zažívajú rôzne formy ponižovania, urážok a násilia. A konanie poslanca Huliaka povzbudzuje ďalších mužov, aby sa správali obdobne,” upozornila Plaváková a pokračovala, že pre nenávisť, ktorú vyvoláva koalícia, pribúdajú aj útoky a vyhrážky, ktoré dostáva.Preto sa aj v tejto súvislosti rozhodla, že podá trestné oznámenie. Na Ústavný súd SR sa poslankyňa obráti pre šikanu v pléne parlamentu a podá sťažnosť pre porušenie jej práv diskriminačným obmedzovaním výkonu mandátu a slobody prejavu."Páni Danko a Gašpar (podpredsed NR SR Tibor Gašpar) to povedali jasne. Vadia im dúhové vlajky. Ak toto zažívam ja ako zvolená poslankyňa, predstavte si, čo zažívajú iní LGBTI+ ľudia v škole či na pracovisku. Mnohí nemajú silu či prostriedky na to, aby bránili svoje práva aj súdnou cestou. PS a aj mňa osobne ľudia volili aj preto, aby sme tento zápas viedli za nich. A svoj záväzok voči ním naplníme. Zlu nebudeme nikdy ustupovať,” uzavrela Plaváková.