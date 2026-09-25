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25. septembra 2026
Jesenné hudobné vinobranie: Musica Nobilis po 28. raz rozozvučí historický Spiš
Tagy: Festival Hudba Koncerty Musica Nobilis
Musica Nobilis - 28. ročník medzinárodného hudobného festivalu sa začne v pondelok 28. septembra 2026 v Spišskej Sobote a potrvá do 4. októbra 2026. Koncerty sa uskutočnia v Markušovciach, ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - Musica Nobilis – 28. ročník medzinárodného hudobného festivalu sa začne v pondelok 28. septembra 2026 v Spišskej Sobote a potrvá do 4. októbra 2026.
Koncerty sa uskutočnia v Markušovciach, Kežmarku, na Spišskej Kapitule, v Spišskom Štvrtku a v Spišskej Novej Vsi. Hudba bude znieť v jednom z historicky a kultúrne najvýraznejších regiónov Slovenska. Jeho charakteristickú tvár vytvárajú gotické a renesančné kostoly, kaštiele, meštianske domy či sakrálne pamiatky. Práve tu budú môcť návštevníci a obyvatelia v nasledujúcich dňoch objavovať krásu hudby.
Hudobná ochutnávka sa začne v pondelok 28. septembra 2026 v Kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote. Program predstaví návštevníkom hudbu 18. storočia v interpretácii komorného súboru COLLEGIUM WARTBERG 430 s umeleckým vedúcim Jánom Krigovským. Znieť bude tvorba Johanna Nepomuka Hummela a Nicolu Logroscina. Johann Nepomuk Hummel, rodák z Pressburgu, bol vo svojej dobe obdivovaným klaviristom, pedagógom a skladateľom. Nicola Bonifacio Logroscino zanechal okrem opernej tvorby aj pozoruhodné komorné a sakrálne diela. Z jeho tvorby zaznie Stabat mater z roku 1760. Príďte objaviť živú hudbu dvoch skladateľov. Koncert sa začne o 19.00 h.
V utorok 29. septembra 2026 sa festival presunie do Letohrádku Dardanely v Markušovciach, ktorý patrí k najkrajším rokokovým pamiatkam Spiša. Toto malebné miesto je už roky neodmysliteľnou súčasťou atmosféry festivalu Musica Nobilis. Koncert sa uskutoční v reprezentatívnej sále s bohatou výzdobou. Komorné diela Josepha Haydna a Franza Schuberta budú znieť v interpretácii viacerých slovenských umelcov – Adama Svitača, gitara, Juraja Tomku, husle, Veroniky Kubešovej, viola, Pavla Muchu, violončelo. Návštevníkov bude koncertom sprevádzať muzikologička, hudobná historička, publicistka, dramaturgička a vysokoškolská pedagogička Ľudmila Michlaková, ktorá sa dlhodobo venuje dejinám hudby 18. a 19. storočia v kontexte európskej hudobnej kultúry. Koncert sa začne o 18.00 h.
V stredu 30. septembra 2026 sa hudba vráti do Spišskej Soboty. V Kostole sv. Juraja, ktorý je vzácnou gotickou pamiatkou s dielami Majstra Pavla z Levoče, sa predstaví súbor pre starú hudbu SOLAMENTE NATURALI s umeleckým vedúcim Milošom Valentom. Komorný súbor pozýva na koncert s názvom Orpheus Britannicus - Britský Orfeus. Návštevníci preniknú do hudby Henryho Purcella, jedného z najvýznamnejších anglických skladateľov 17. storočia. Napriek krátkemu životu zanechal skladateľ rozsiahle a žánrovo pestré dielo. Po skladateľovej smrti sa jeho manželka zaslúžila o vydanie zbierky Orpheus Britannicus, ktorá sa stala významným pamätníkom jeho vokálnej tvorby. Prvé vydanie z roku 1698 obsahovalo jeho 81 piesní a ďalšie vydania zbierku rozširovali o nové, nepublikované skladby. Sólistom večera bude Matúš Šimko. Koncert sa začne o 18.00 h.
Vo štvrtok 1. októbra 2026 sa festival zo Spišskej Soboty presunie do Kežmarku. Atraktívny koncert bude znieť v Mariánskom kostole, ktorý patrí k najvýznamnejším historickým dominantám mesta. Návštevníci si vypočujú skladby skomponované pre historický cimbal a sériu perkusií. Toto netradičné nástrojové spojenie predstavia dvaja interpreti Enikö Ginzery a Michael Metzler. Cimbal, ktorého korene siahajú do starovekej Perzie a Mezopotámie, je fascinujúcim nástrojom, ktorý počas stáročí prekračoval hranice kultúr a kontinentov. Má bohatú históriu a osobitý zvuk. Koncert sa začne o 18.00 h.
Hudobný maratón bude pokračovať v piatok 2. októbra 2026 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, ktorá patrí k najvýznamnejším románsko-gotickým pamiatkam Slovenska a je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Koncert ponúkne rôzne podoby barokovej hudby – od virtuóznych husľových sonát Marca Uccelliniho, duchovnú tvorbu Dietricha Buxtehudeho až po pôvabné kantáty Pála Esterházyho. V centre putovania hudobným barokom stojí Bachova raná kantáta Nach dir, Herr, verlanget mich BWV 150. Baroková hudba bude znieť v interpretácii komorného súboru profesionálnych spevákov LOREM IPSUM. Koncert sa začne o 19.00 h.
V sobotu 3. októbra 2026 pozývame milovníkov hudby do Spišského Štvrtka, do Kaplnky Zápoľských. Na koncert súboru LOTZ TRIO, ktorého členovia hrajú na kópiách historických Lotzových basetových rohov. Originálna trojica nástrojov sa zachovala na hrade Krásna Hôrka. Na koncerte zaznejú známe melódie z Mozartových diel v úprave pre tieto originálne hudobné nástroje. Koncert sa začne o 18.00 h.
Hudobná cesta bude mať svoj cieľ v Spišskej Novej Vsi v nedeľu 4. októbra 2026. V Spišskom divadle je pripravený koncert, ktorý návštevníkov prevedie od klasickej hudby k džezu. Bude to prechádzka od Bacha, Beethovena a Janáčka až po džezových majstrov. Ich hudba znie sviežo, spontánne a prekvapivo súčasne. Presvedčia nás o tom členovia BÁRTA&JAZZ PIANO TRIO. Koncert sa začne o 18.00 h.
Musica Nobilis otvorí svoj 28. ročník. Hudbu prinesie do miest a obcí, v ktorých bude história živou súčasťou koncertného zážitku. Spiš tak počas jedného festivalového týždňa rozozvučia hudobné príbehy od baroka cez klasicizmus a romantizmus až po súčasný dialóg klasiky s džezom.
Agentúru SITA informovala manažérka festivalu Slávka Ferencová.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jesenné hudobné vinobranie: Musica Nobilis po 28. raz rozozvučí historický Spiš © SITA Všetky práva vyhradené.
Koncerty sa uskutočnia v Markušovciach, Kežmarku, na Spišskej Kapitule, v Spišskom Štvrtku a v Spišskej Novej Vsi. Hudba bude znieť v jednom z historicky a kultúrne najvýraznejších regiónov Slovenska. Jeho charakteristickú tvár vytvárajú gotické a renesančné kostoly, kaštiele, meštianske domy či sakrálne pamiatky. Práve tu budú môcť návštevníci a obyvatelia v nasledujúcich dňoch objavovať krásu hudby.
Hudobná ochutnávka sa začne v pondelok 28. septembra 2026 v Kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote. Program predstaví návštevníkom hudbu 18. storočia v interpretácii komorného súboru COLLEGIUM WARTBERG 430 s umeleckým vedúcim Jánom Krigovským. Znieť bude tvorba Johanna Nepomuka Hummela a Nicolu Logroscina. Johann Nepomuk Hummel, rodák z Pressburgu, bol vo svojej dobe obdivovaným klaviristom, pedagógom a skladateľom. Nicola Bonifacio Logroscino zanechal okrem opernej tvorby aj pozoruhodné komorné a sakrálne diela. Z jeho tvorby zaznie Stabat mater z roku 1760. Príďte objaviť živú hudbu dvoch skladateľov. Koncert sa začne o 19.00 h.
V utorok 29. septembra 2026 sa festival presunie do Letohrádku Dardanely v Markušovciach, ktorý patrí k najkrajším rokokovým pamiatkam Spiša. Toto malebné miesto je už roky neodmysliteľnou súčasťou atmosféry festivalu Musica Nobilis. Koncert sa uskutoční v reprezentatívnej sále s bohatou výzdobou. Komorné diela Josepha Haydna a Franza Schuberta budú znieť v interpretácii viacerých slovenských umelcov – Adama Svitača, gitara, Juraja Tomku, husle, Veroniky Kubešovej, viola, Pavla Muchu, violončelo. Návštevníkov bude koncertom sprevádzať muzikologička, hudobná historička, publicistka, dramaturgička a vysokoškolská pedagogička Ľudmila Michlaková, ktorá sa dlhodobo venuje dejinám hudby 18. a 19. storočia v kontexte európskej hudobnej kultúry. Koncert sa začne o 18.00 h.
V stredu 30. septembra 2026 sa hudba vráti do Spišskej Soboty. V Kostole sv. Juraja, ktorý je vzácnou gotickou pamiatkou s dielami Majstra Pavla z Levoče, sa predstaví súbor pre starú hudbu SOLAMENTE NATURALI s umeleckým vedúcim Milošom Valentom. Komorný súbor pozýva na koncert s názvom Orpheus Britannicus - Britský Orfeus. Návštevníci preniknú do hudby Henryho Purcella, jedného z najvýznamnejších anglických skladateľov 17. storočia. Napriek krátkemu životu zanechal skladateľ rozsiahle a žánrovo pestré dielo. Po skladateľovej smrti sa jeho manželka zaslúžila o vydanie zbierky Orpheus Britannicus, ktorá sa stala významným pamätníkom jeho vokálnej tvorby. Prvé vydanie z roku 1698 obsahovalo jeho 81 piesní a ďalšie vydania zbierku rozširovali o nové, nepublikované skladby. Sólistom večera bude Matúš Šimko. Koncert sa začne o 18.00 h.
Vo štvrtok 1. októbra 2026 sa festival zo Spišskej Soboty presunie do Kežmarku. Atraktívny koncert bude znieť v Mariánskom kostole, ktorý patrí k najvýznamnejším historickým dominantám mesta. Návštevníci si vypočujú skladby skomponované pre historický cimbal a sériu perkusií. Toto netradičné nástrojové spojenie predstavia dvaja interpreti Enikö Ginzery a Michael Metzler. Cimbal, ktorého korene siahajú do starovekej Perzie a Mezopotámie, je fascinujúcim nástrojom, ktorý počas stáročí prekračoval hranice kultúr a kontinentov. Má bohatú históriu a osobitý zvuk. Koncert sa začne o 18.00 h.
Hudobný maratón bude pokračovať v piatok 2. októbra 2026 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, ktorá patrí k najvýznamnejším románsko-gotickým pamiatkam Slovenska a je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Koncert ponúkne rôzne podoby barokovej hudby – od virtuóznych husľových sonát Marca Uccelliniho, duchovnú tvorbu Dietricha Buxtehudeho až po pôvabné kantáty Pála Esterházyho. V centre putovania hudobným barokom stojí Bachova raná kantáta Nach dir, Herr, verlanget mich BWV 150. Baroková hudba bude znieť v interpretácii komorného súboru profesionálnych spevákov LOREM IPSUM. Koncert sa začne o 19.00 h.
V sobotu 3. októbra 2026 pozývame milovníkov hudby do Spišského Štvrtka, do Kaplnky Zápoľských. Na koncert súboru LOTZ TRIO, ktorého členovia hrajú na kópiách historických Lotzových basetových rohov. Originálna trojica nástrojov sa zachovala na hrade Krásna Hôrka. Na koncerte zaznejú známe melódie z Mozartových diel v úprave pre tieto originálne hudobné nástroje. Koncert sa začne o 18.00 h.
Hudobná cesta bude mať svoj cieľ v Spišskej Novej Vsi v nedeľu 4. októbra 2026. V Spišskom divadle je pripravený koncert, ktorý návštevníkov prevedie od klasickej hudby k džezu. Bude to prechádzka od Bacha, Beethovena a Janáčka až po džezových majstrov. Ich hudba znie sviežo, spontánne a prekvapivo súčasne. Presvedčia nás o tom členovia BÁRTA&JAZZ PIANO TRIO. Koncert sa začne o 18.00 h.
Musica Nobilis otvorí svoj 28. ročník. Hudbu prinesie do miest a obcí, v ktorých bude história živou súčasťou koncertného zážitku. Spiš tak počas jedného festivalového týždňa rozozvučia hudobné príbehy od baroka cez klasicizmus a romantizmus až po súčasný dialóg klasiky s džezom.
Agentúru SITA informovala manažérka festivalu Slávka Ferencová.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jesenné hudobné vinobranie: Musica Nobilis po 28. raz rozozvučí historický Spiš © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Festival Hudba Koncerty Musica Nobilis
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