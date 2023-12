Miro Jaroš s Veronikou Hatala oslavujú sviatky vianočným duetom Dobro v nás

Skladba vznikla ešte minulý rok

Vianočné posolstvo o nádejí

Krásne priania pre fanúšikov

15.12.2023 (SITA.sk) - Obľúbený slovenský spevák Miro Jaroš , známy tým, že si vianočné obdobie mimoriadne užíva, ani tento rok nezaháľa. Aktuálne brázdi Slovenskom so svojím vypredaným vianočným turné, len nedávno zverejnil nový videoklip k pesničke Šťastné a veselé.Skladba pre rodiny s deťmi mala byť pôvodné posledná, ktorej spevák doprial i video, všetko však zmenila nečakaná ponuka spolupráce, ktorú Miro dostal.„Oslovil ma autor textu Radoslav Augustín, že majú s Veronikou Hatala pripravenú vianočnú pesničku a či by som ju dal ako duet. Páčila sa mi melódia aj posolstvo, tak som súhlasil,“ predstavuje Jaroš hlavných aktérov spolupráce.Vianočná pieseň, ktorú Miro naspieval spolu s Veronikou Hatala, nesie názov Dobro v nás. Prešla niekoľkými úpravami, kým sa dočkala finálneho znenia.„Skladba vznikla ešte minulý rok, keď mi Radko poslal krásny vianočný text. Následne som k tomu spravila základnú melodickú linku, ktorá potrebovala ešte dozrieť,“ predstavuje Veronika prvotný zrod pesničky. „Keď Marek Danko súhlasil, že sa postará o hudobnú stránku, vedel som, že to pôjde hladko. S Marekom sme napísali už veľa vianočných pesničiek a vie, čo sa mi páči. Pesničku upravil a zaranžoval nanovo. Veroniku ako speváčku som vnímal a bol som zvedavý, či nám hlasy budú pasovať dokopy. Z výsledku som bol milo prekvapený. Veronika ešte navrhla, že by v pesničke mohli spievať aj deti a oslovila Bratislavský detský zbor, ktorý do nej nahral vokály,“ doplnil Miro proces vývoja piesne.Dobro v nás sa nahrávala hneď v dvoch nahrávacích štúdiách. Miro svoj part naspieval, už tradične, u Randyho Gnepu, Veronika zas v Randal Studio u Zoliho Tótha, ktorý má na svedomí mix a mastering vianočnej piesne.„Pri nahrávaní sme sa s Veronikou nestretli. Z časových dôvodov sme zvolili dve nahrávacie miesta. Keď sme neskôr riešili, ako sa pesnička bude volať, navrhol som názov 'Dobro v nás' a všetkým sa to hneď páčilo. S výsledkom som veľmi spokojný, páči sa mi, že to bolo spontánne a pesnička nesie v sebe odkaz na dobro v ľuďoch,“ odhaľuje Miro posolstvo piesne. „Pri tvorbe textu ma ovplyvnila aktuálna situácia okolo nás, tu na Slovensku máme dokonalé podmienky pre život, aj napriek tomu sa všade okolo nás vznáša negatívny mrak, ktorý štve ľudí proti sebe v takmer všetkých oblastiach života. Ľudia majú depresie a ich kamarátom je často aj žiaľ a smútok, o ktorom často iným ani nepovedia. Táto pieseň by mala v ľuďoch vzbudiť aj trošku pocit ľútosti a zároveň sa zamyslieť nad tým, ako nájsť v sebe, ale aj v ľuďoch okolo nás dobro,“ podrobnejšie vysvetlil Rado Augustín význam novinky.„Skladba v sebe skrýva vianočné posolstvo o nádejí, láske k sebe navzájom a o vzájomnom porozumení. Práve vianočný čas má opäť nájsť dobro v nás, ktoré v sebe každý ukrývame, len sa v tých našich hektických životoch často vytráca. V piesni si vie nájsť každý to svoje, čo práve potrebuje a chce počuť,“ doplnila Veronika svoje ponímanie pesničky.Dobro v nás zverejnila dvojica prostredníctvom videoklipu, ktorý nakrútil Pierre Lexis. Natáčal sa v Modre. Pôvodne mala nakrúcať v exteriéry len Veronika a Miro len v krásnej chate.„V Bratislave bola čľapkanica a keď štáb dorazil do Modry a v lese bolo všetko nádherne biele, hneď mi producent klipu volal, že musím prísť skôr, že by bola škoda tú nádheru nevyužiť,“ približuje spevák zmeny plánu. „Počas natáčania sme sa ocitli v jednej nádhernej snehobielej rozprávke, nik z nás nečakal, že to bude až také čarovné. Aj samotné natáčanie klipu bolo za odmenu v kruhu skvelých ľudí. Dokonca sme sa len tak zo srandy, z dlhej chvíle, začali ako "malé deti" na školskom dvore s Mirkom guľovať, ohadzovať sa snehom, až tie samotné zábery režisér Pierre použil do klipu. Taktiež tie scény, kde sa smejeme, sú skutočne autentické. Mirko je veľký zabávač a to som vôbec netušila, niekedy bol problém prestať sa vôbec smiať,“ spomína Veronika Hatala na nakrúcanie, ktoré si všetci zúčastnení nesmierne užili. „Bolo to celé magické a keď sme už boli skrehnutí, rozprával som Veronike vtipy a smiali sme sa. Posledné scény sme natočili v chate pri stromčeku, ktorý štáb kvôli nakrúcaniu postavil,“ doplnil Jaroš k téme natáčacieho dňa.Sviatky pohody a pokoja klopú na dvere a i spevácke duo, ktoré ich oslávilo krásnou skladbou, posiela fanúšikom krásne priania. „Vianoce milujem. Páči sa mi, keď všetko bliká, vtedy ožíva vo mne malý chlapec. Prajem všetkým veľa objatí a lásky,“ odkazuje všetkým ľuďom dobrej vôle Miro Jaroš. „Vianočné sviatky sú pre mňa darom pokoja, lásky, radosti a predovšetkým rodiny. Prinášajú nádej do našich životov. Želám všetkým najmä pevné zdravie, veľa radosti z maličkostí a čas jeden pre druhého,“ dopĺňa Veronika Hatala na záver.