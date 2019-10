Miro Žbirka dostal k narodeninám darček z vesmíru

Na archívnej snímke spevák a skladateľ Miroslav Žbirka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) – Darček z vesmíru dostal Miro Žbirka k 67. narodeninám, ktoré oslavuje 21. októbra. Je ním oficiálny certifikát o tom, že Planétka 1982 UF2 má po očíslovaní a pomenovaní definitívne označenie (5895) Žbirka. Návrh na tento názov schválila Medzinárodná astronomická únia.komentoval spevák nezvyčajný dar.K narodeninám si Žbirka nadelil aj premiéru nového videoklipu ku skladbe Čistý svet z minuloročného Double Albumu. Duetu s nevidomou klavírnou virtuózkou a nezameniteľnou speváčkou Ráchel Skleničkovou dal obrazovú podobu spevákov syn David Žbirka, ktorý sa už postupne stáva dvorným režisérom nových videoklipov.povedal Meky o novom singli a klipe.“ povedal pre TASR slovenský Paul McCartney.Hudobná oslava štyridsiatich rokov úspešnej sólovej kariéry Mira Žbirku začína už tento týždeň. Na troch exkluzívnych koncertoch v Londýne (26. októbra), Prahe (3. decembra) a Bratislave (5. decembra) budú diváci počuť a vidieť všetky obľúbené hity a novinky z oceňovaného Double Albumu.Skladbu Čistý svet, ktorá je slovensko-českou verziou piesne Take Me Home príde s Mekym zaspievať talentovaná česká nevidomá klaviristka Ráchel Skleničková. Na bratislavskom koncerte príde Mirovi Žbirkovi zablahoželať aj skupina IMT Smile. Jej líder Ivan Tásler tento rok tiež oslávil okrúhle výročie a so skupinou chystá pre Mekyho prekvapenie, keď zahrá jeho pesničku C'est la Vie. Zaznejú aj známe duety Skúška snov s Katkou Knechtovou aj hit Co bolí, to přebolí s Marthou. V premiére zaznie skladba Take Me Home, ktorú s Mirom Žbirkom naspievala škótska speváčka Eddi Reader. Tá na koncertoch pridá aj svoj veľký celosvetový hit Perfect.Nové skladby si s ním zahrá zostava hviezdnych muzikantov Blair Cunningham (bicie), Robbie McIntosh (gitary), Hamish Stuart (basgitara) a Dean Ross (klávesy), Pears McIntyre (gitary) a producent Double Albumu Rob Cass.