Miro Žbirka zverejnil videoklip ku skladbe Slovenská, ktorá bude sprevádzať filmovú novinku Perinbaba a dva svety

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský spevák Miro Žbirka zverejnil videoklip ku skladbe Slovenská. Pesnička s klipom v réžii Juraja Jakubiska bude sprevádzať očakávanú filmovú novinku Perinbaba a dva svety.Pesnička vznikala počas tohtoročnej jari v netradičných podmienkach spôsobených šírením koronavírusu . „V období karantény nikto z nás nemohol cestovať a keďže som zvyknutý stále pendlovať na trase Praha – Bratislava, začalo sa mi cnieť za Slovenskom. Spomenul som si na nádherné obrázky z filmu Perinbaba a dva svety Juraja Jakubiska, ktoré mi Juraj predtým ukazoval a pýtal sa ma, či by som mu k filmu nenapísal pieseň. Tieto dve veci sa spojili a inšpirovali ma ku skladbe Slovenská. Keď teraz vidím klip, ktorý Juraj zostrihal z filmových záberov, myslím si, že sa to jednoducho muselo stať,“ povedal o skladbe Miro Žbirka.Jakubisko vo svojich filmoch vždy pracuje so silnými hudobnými motívmi. „Pred tridsiatimi piatimi rokmi som v rozprávke Perinbaba stvoril vládkyňu snehu a vetra, ktorá sa stala súčasťou slovenských Vianoc. Možno preto zábery z nového filmu Perinbaba a dva svety Mekyho inšpirovali k tejto krásnej intímnej hudobnej spovedi. Keď som ju počul po prvýkrát, neodolal som a vytvoril k nej videoklip,“ vyznal sa Jakubisko.Nová skladba Slovenská zároveň uzatvára výber najväčších hitov Miro Žbirka – Best Of 3CD, ktorý vyjde vo vydavateľstve Universal Music 4. septembra.Novinka bude obsahovať aj špeciálny Songbook pre všetkých, ktorí si chcú zahrať a zaspievať piesne Mira Žbirku so správnymi akordmi a textami. Takmer všetky skladby z viac ako štyridsaťročnej kariéry známeho speváka a skladateľa doplnia príbehy ich vzniku, ktoré z Mekyho spomienok spísal český hudobný publicista Václav Hnátek.Žbirka príbehy uvedie do života na jesennom exkluzívnom Cinema Acoustic Tour 2020. Jednotlivé koncerty akustického turné sa budú konať v Česku v kinosálach Cinestar a na Slovensku v priestoroch historických kín. Fanúšikovia a fanúšičky na nich uvidia aj nedávno odpremiérovaný dokument Meky Šimona Šafráneka.Agentúru SITA o tom informoval Rado Mešša zo spoločnosti Pro:messa.