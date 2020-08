Raketa Vega vynesie na orbitu desiatky družíc, pomôže jej nové zariadenie na vypúšťanie satelitov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Arianespace oznámila nový termín štartu letu VV16 rakety Vega s novým zariadením na vypúšťanie satelitov. Ten sa po novom uskutoční 1. septembra. Let mal pritom vzlietnuť už 18. júna, ale prekazili to pretrvávajúce nevhodné poveternostné podmienky.Vega vzlietne z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane, pričom ponesie 53 družíc. Satelity sa budú nachádzať v novom dispenséri Small Spacecraft Mission Service (SSMS) z dielne Európskej vesmírnej agentúry (ESA) , ktorá sa tiež podieľala na vývoji štyroch vysielaných družíc. Vega vypustí satelity na orbite vo výške zhruba 500 kilometrov nad Zemou. Let čiastočne financuje Európska únia prostredníctvom programu Horizont 2020.Ľahké zariadenie má modulárny dizajn, ktorý je možné nakonfigurovať tak, aby vyhovoval požiadavkám misie a zabezpečoval všetko od najmenších nanodružíc s hmotnosťou od jedného kilogramu až po minisatelity s hmotnosťou 500 kilogramov.Cieľom SSMS je podľa ESA rozvíjať vesmírne technológie v Európe a jednoducho poskytnúť príležitosti vlastníkom ľahkých satelitov na ich vyslanie. Subjekty, ktoré vysielajú svoje satelity, sa delia aj o náklady spojené s vyslaním, čiže je služba aj viac dostupná. Informácie pochádzajú z webstránky Európskej vesmírnej agentúry.