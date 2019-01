Miroslav Lajčák bude diskutovať s vybranými svetovými lídrami

Na snímke úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR -Pavel Neubauer Foto: TASR -Pavel Neubauer

24. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa v rámci druhého pracovného dňa (24. januára 2019) na 49. výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra v Davose zúčastnil na stretnutí svetových ekonomických lídrov, s ktorými debatoval na tému "Svet v dobe globalizácie 4.0". Diskutujúci hľadali prieniky v spoločných krokoch smerujúcich k udržaniu spomaľujúceho sa hospodárskeho rastu, či prehlbovania globálnej ekonomickej a politickej konkurencie. Hovorili aj o potrebe nápravy narušenej technologickej a ekologickej rovnováhy vo svete.Téme aktuálnych výziev v roku 2019, medzi ktoré patrí brexit, úroveň štátneho dlhu Eurozóny a pretrvávajúce napätie v riešení otázky migrácie, bol venovaný panel svetových ekonomických lídrov s názvom "Bod zvratu alebo zlomový bod pre Európu?". Vo vystúpeniach a následnej diskusii dominovala téma aktuálnych výziev, ktoré nás v tomto roku čakajú a ku ktorým nepochybne patrí dilema ako zjednotiť Európu tak, aby sa dokázala postaviť tvárou v tvár čoraz viac konkurencie schopnému, multikoncepčnému svetu.Minister Lajčák dnes absolvoval aj viaceré bilaterálne stretnutia. Generálneho tajomníka Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Thomasa Gremingera informoval o výsledkoch svojich prvých dvoch ciest v pozícii úradujúceho predsedu OBSE, ktoré viedli na Ukrajinu a do Moldavska, vrátane konfliktných regiónov v oboch krajinách. M. Lajčák pripomenul, že kríza na Ukrajine a v jej okolí je jednou z priorít slovenského predsedníctva. Šéf slovenskej diplomacie sa na východe krajiny zoznámil so situáciou na tzv. línii kontaktu a zároveň si vypočul ukrajinských predstaviteľov. Získané poznatky využije vo svojich ďalších kontaktoch, vrátane pripravovanej návštevy v Moskve. Partneri sa zhodli, že návšteva Moldavska bola významná vzhľadom na skutočnosť, že sa uskutočnila krátko pred kľúčovými parlamentnými voľbami, ktoré krajinu čakajú vo februári a môžu načrtnúť jej ďalšie smerovanie. M. Lajčák rokoval s moldavskými ústavnými činiteľmi ako aj predstaviteľmi Podnesterska o možnostiach vyriešenia tamojšieho zmrazeného konfliktu.Šéf slovenskej diplomacie sa dnes ďalej stretol s podpredsedníčkou ukrajinskej vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Ivanou Klympush-Tsintsadze. Témou stretnutia bol súčasný stav vzťahov Ukrajiny s EÚ a NATO, ako aj otázky vzájomnej spolupráce a implementácie reforiem na Ukrajine. Minister vyjadril podporu transformačnému úsiliu Kyjeva a krokom smerujúcim k približovaniu Ukrajiny k európskym a euroatlantickým integračným štruktúram. Partneri sa taktiež dotkli aktuálnej situácie na Donbase, na Kryme a v Azovskom mori. M. Lajčák v súvislosti s predsedníctvom SR v OBSE predstavil priority, ktorými sú prevencia konfliktov, efektívny multilateralizmus a pomoc obyvateľstvu žijúcemu v oblastiach zasiahnutými konfliktmi.Šéf slovenskej diplomacie sa stretol taktiež s kandidátkou na post ukrajinskej hlavy štátu, predsedníčkou strany Baťkivščyna (Otčina) Juliou Tymošenkovou, ktorá prezentovala svoje videnie aktuálnej vnútropolitickej situácie ako aj medzinárodnej pozície Kyjeva. M. Lajčák zdôraznil, že je nevyhnutné, aby tohtoročné prezidentské i parlamentné voľby na Ukrajine boli slobodné a spravodlivé, na čo budú dohliadať aj pozorovatelia OBSE. Obaja politici sa venovali vybranému okruhu otázok týkajúcich sa slovenského predsedníctva v OBSE a jeho presahov na Ukrajinu.Minister Lajčák na stretnutí s prezidentom Medzinárodného výboru červeného kríža (ICRC) Petrom Maurerom posúdili aktívnu spolupráca medzi Slovenskom a ICRC, výsledkom ktorého je pripravované Memorandum o spolupráci medzi MZVEZ SR a ICRC v humanitárnej a rozvojovej oblasti. M. Lajčák vyzdvihol aktivity ICRC zamerané na ochranu a pomoc obetiam ozbrojených konfliktov ako aj na prevenciu a posilňovanie dodržiavania zásad medzinárodného humanitárneho práva. Prezident ICRC ocenil príspevky SR na konkrétne projekty s osobitným určením pre Ukrajinu, Afganistan, Okupované palestínske územia a Južný Sudán pri zmiernení utrpenia civilného obyvateľstva postihnutého konfliktmi. Partneri venovali pozornosť aj prioritám slovenského predsedníctva v OBSE.S viceprezidentom Európskej investičnej banky (EIB) Alexandrom Stubbom hovoril M. Lajčák o možnostiach prehĺbenia spolupráce pri financovaní projektov v oblasti dopravy, kde EIB zohráva významnú úlohu v podpore dlhodobých investičných projektov na Slovensku. Ide najmä o rozvoj infraštruktúry, akou je výstavba ciest a diaľnic, financovanie telekomunikačných projektov, výstavba a modernizácia železničných tratí a sietí ako aj racionálne využívanie energetických zdrojov. Od roku 1993 poskytla EIB Slovenskej republike úvery v celkovej sume 5,3 mld. EUR. Slovensko sa stalo jej akcionárom vstupom do EÚ 1. mája 2004.Vo večerných hodinách sa minister Lajčák stretne na pracovnej večeri s vybranými svetovými lídrami, s ktorými bude diskutovať o aktuálnych medzinárodnopolitických otázkach. Táto akcia sa uskutočňuje na pozvanie prezidenta Svetového ekonomického fóra (WEF) Borge Brendeho.