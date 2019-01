Španielsky záchranári sa pokúsia dostať k dieťaťu uväznenému pod zemou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 24. januára (TASR) - Španielski špecializovaní banskí záchranári sa spustili dolu do hlbokej šachty, z ktorej chcú vykopať tunel a cezeň sa dostať k dvojročného chlapcovi, uviaznutému pod zemou v úzkej diere už 11 dní. Vo štvrtok o tom informovali úrady a tlačová agentúra AP.Príslušníci záchranných služieb sa zo všetkých síl snažia zachrániť Julena Rosellóa, ktorý 13. januára spadol do úzkeho, 110 metrov hlbokého skúšobného vrtu na vidieku v južnom Španielsku. Vrt urobili robotníci, ktorí hľadali vodu. Jedinou stopou, že batoľa sa nachádza vo vyvŕtanej diere, je zatiaľ vlas, ktorý sa zhoduje s DNA dieťaťa.Predstavitelia záchranných služieb uviedli, že vo štvrtok použili na tento účel vyrobenú klietku a v nej spustili baníkov dolu do šachty, ktorú vyhĺbili súbežne so skúšobným vrtom na vodu.Záchranári odhadujú, že budú potrebovať 24 hodín na vykopanie štvormetrového tunela k miestu, na ktorom sa podľa ich predpokladu chlapček nachádza.Dieťa spadlo do hlbokého vrtu na vodu v horskej oblasti neďaleko dediny Totalán, keď v nedeľu počas popoludňajšej prechádzky ušlo rodičom.Vrt, ktorý je pre dospelého príliš úzky, urobili robotníci pred mesiacom počas hľadania vody a nebol zakrytý ani chránený, informovali už skôr miestne médiá.