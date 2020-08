Miroslav Stoch možno poputuje zo Solúna do Prahy, návrat by mohol skomplikovať jeho pozitívny test na COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.8.2020 (Webnoviny.sk) - Miroslav Stoch sa možno vráti do Slavie Praha . V jarnej časti uplynulej sezóny zasiahol slovenský krídelník tímu PAOK Solún iba do ôsmich zápasov v najvyššej gréckej súťaži a v jednom odohral najviac 85 minút.Ďalšie dva štarty pridal v národnom pohári, ale sieť nerozvlnil ani raz, preto je údajne v hre jeho odchod z Grécka. O 30-ročného slovenského reprezentanta sa zaujíma úradujúci šampión Slavia Praha, odkiaľ pred rokom odišiel do Solúnu po zisku majstrovského titulu v Česku.Podľa informácií webu isport.blesk.cz si "zošívaní" mali zisťovať informácie o prípadnom prestupe Stocha. "Odstupné nula, aj keď mu v Solúne ešte rok plynie zmluva. Plat má približne rovnaký ako v Slavii v čase svojho odchodu. Špekulovalo sa o 80 - 90 000 eurách mesačne," napísal český zdroj.Aktuálne Stoch zverejnil na instagrame, že mal pozitívny test na koronavírus, čo by mohlo skomplikovať jeho možný návrat do Prahy. Jedným dychom však dodal, že nemá symptómy ochorenia COVID-19. "Cítim sa dobre, nemám žiadne problémy. Budem späť na ihrisku možno už vo štvrtok alebo v piatok. Dovtedy sa budem riadiť pokynmi lekárov. Vďakabohu, moja rodina aj spoluhráči boli negatívni. Zostávam doma, aby som bol v bezpečí ja aj iní ľudia," informoval Stoch, ktorý je otcom trojročného synčeka Tobiasa.