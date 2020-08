Petra Vlhová trénuje slalom v litovskej Snow Arene, otestuje aj nový materiál z Rossignolu

Všetko naplánované aj splnia

Gigi má za sebou operáciu kolena

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Zatiaľ čo v posledných júlových dňoch sa kondične pripravovala v domácich podmienkach v Liptove, začiatkom augusta vycestovala Petra Vlhová aj so svojím tímom na ďalšie sústredenie do zahraničia. Tentoraz však ľadovec v talianskom Stelviu vymenila za špecializovanú halu s umelým snehom v Litve.V mestečku Druskininkai na juhu tejto pobaltskej krajiny sa nachádza Snow Arena, ktorá už deväť rokov láka lyžiarov či snoubordistov na tréning oblúkov v letných mesiacoch. Úradujúca držiteľka dvoch malých glóbusov vo Svetovom pohári za slalom a paralelné disciplíny tam strávi 10 dní do 12. augusta."Čaká nás vo veľkom testovanie nového materiálu. Máme so sebou aj pretekového manažéra Svetového pohára z Rossignolu Hilaire Paleniho. Budeme sa venovať technike slalomu a krátko aj obrovskému slalomu," povedal tréner Livio Magoni , cituje ho taliansky portál Neveitalia.Vlhová trénovala v lete v Litve aj pred rokom a pochvaľovala si tréning na 450 m dlhom slalomovom svahu. "Chodíme tam každý rok trénovať slalom. Sú tam ustálené podmienky, čiže všetko, čo si naplánujeme, aj splníme," povedal pred necelým rokom po návrate z Litvy kondičný tréner Šimon Klimčík.Taliansky zdroj informuje, že Vlhovej hlavný servisman Gigi Parravicini má za sebou plánovanú operáciu kolena a bude mimo tímu do októbra. Spoločne s druhým servismanom Matteom Baldissaruttim je v Litve aj Marco Zenoni, ktorý bude v čase nútenej pauzy zastupovať Parravciniho.Vlhová a jej tím majú v pláne neskôr v septembri a októbri ešte sústredenia na tradičných miestach na ľadovcoch v rakúskom Hintertuxe a talianskom Stelviu.Zjazdárska sezóna SP 2020/2021 by sa mala začať počas víkendu 24.- 25. októbra tradičným úvodom v obrovskom slalome v rakúskom Söldene. Vzhľadom na stále neprehľadnú situáciu v boji s koronavírusom v niektorých krajinách je otázne, aké špecifické podmienky a reštrikčné opatrenia čakajú na lyžiarky v predolympijskej zime.