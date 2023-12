MIRRI má dobrý názov, slabý obsah a chabé výsledky. Remišová bola podľa Kaliňáka zbraň hromadného ničenia

Živý vidiek a dynamické mestá

Balík peňazí je pre každý kraj

8.12.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) má dobrý názov, slabý obsah a chabé výsledky, tvrdí štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák (Hlas-SD). Ako povedal v relácii týždenníka Plus 6 dní Karty na stôl, bývalá šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí) bola zbraňou hromadného ničenia.„Ráno so svojimi šialenými nápadmi prerazila dno a večer strop - a tak to aj teraz vyzerá,“ myslí si Kaliňák. Niektoré eurofondové výzvy sú podľa neho tak zle nastavené, že jediný, kto z nich môže profitovať, je ten, kto píše projektovú dokumentáciu.„Toto ministerstvo je opodstatnené, keď dokážeme dať pod svoju strechu čo najviac tých vecí, ktoré sú čiastkovo pod inými ministerstvami, alebo ktoré doteraz nemali partnerstvo. Rezort musí mať dve nohy – živý vidiek a dynamické mestá. Preto naším partnerom musí byť aj rezort pôdohospodárstva, ktorý má v názve aj rozvoj vidieka,“ hovorí M. Kaliňák.Štátny tajomník zdôraznil, že prioritou ministerstva pod novým vedením bude doručiť peniaze do regiónov. Prvé výsledky nového prístupu k regiónom budú podľa neho viditeľné už v prvom polroku nasledujúceho roka.„Balík peňazí je pre každý kraj, vrátane bratislavského, ktorý vo vzťahu k Bruseli vychádza ako štatisticky bohatý, ale je to tak iba z hľadiska čísel, nie z hľadiska kvality života na Záhorí,“ upozornil Michal Kaliňák.