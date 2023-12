Ďalší protest s názvom „Zastavme ich“ bude v utorok v Bratislave, a potom aj v ďalších mestách (video)

aktualizované 8. decembra, 16:00



Prišlo veľké množstvo ľudí

Matovič dal verejnú ponuku

8.12.2023 (SITA.sk) -Po štvrtkovom zhromaždení pred Úradom vlády nazvanom "Zastavme ich" sa strany Progresívne Slovensko (PS) Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) dohodli na ďalšom spoločnom postupe.Najbližší veľký protest ohlásili predstavitelia týchto strán na spoločnej tlačovej konferencii, bude sa konať v. Podujatia pripravujú aj v ďalších mestách."Napriek tomu, že to bolo celkom narýchlo, bola zima, tak prišlo veľké množstvo ľudí. Berieme to ako jasný signál, že tu je silná vôľa verejnosti, aby vláda Roberta Fica ukončila tento útok na právny štát na Slovensku," uviedol predseda PS Michal Šimečka k utorkovému protestu s tým, že sa preto rozhodli, že budú pokračovať v týchto zhromaždeniach."Plánujeme aj podujatia v ďalších mestách. Budeme prizývať aj iné politické strany, občianske združenia a iniciatívy či už z Bratislavy, alebo po celom Slovensku," dodal Šimečka.„Stojíme tu dnes kvôli ľuďom. Viem si predstaviť, že by sme tu dnes stáli celá opozícia, žiaľ, situácia je taká, že sme tu tieto tri politické strany,“ konštatoval predseda KDH Majerský , podľa ktorého by špeciálna prokuratúra, ktorá má svoje miesto už 20 rokov v legislatívnom procese, mala pokračovať. „Bavme sa o vylepšeniach, bavme sa o tom, čo sa dá opraviť, ale nerušme inštitúciu,“ dodal predseda KDH.Líder hnutia Slovensko Igor Matovič na svojej tlačovej konferencii vyzval strany PS a SaS, aby prizvali na protesty proti rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry aj mimoparlamentné strany Demokrati Aliancia , ako aj hnutie Slovensko Matovič dal zároveň verejnú ponuku, že ak má byť pre strany PS a SaS prekážkou jeho osoba, na pódiách nebude vystupovať. Podľa Šimečku na podujatie, ktoré má byť v utorok a aj na ďalšie chcú prizvať aj ďalších partnerov, detaily oznámia neskôr.„Zaiste nie je štandardné, aby nás potenciálny partner vyzýval tlačovou besedou na spoluprácu a na tej tlačovej besede nás súčasne hanil. Ja si neviem predstaviť potom, či to je naozaj spôsob, ako budú dobre potom fungovať spolupráce v rámci protestov," uviedla k výzve poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) a dodala, že je dôležité ako opozícia spolupracovať a byť silní, ale je tiež dôležité aby tí partneri mali záujem spolu spolupracovať.