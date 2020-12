MIRRI navrhne pre reguláciu výstavby v národných parkoch zmenu stavebného zákona

Zmeny územného plánu

Vyjadrenia ministerstva

8.12.2020 (Webnoviny.sk) - Pre reguláciu výstavby v národných parkoch navrhne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) zmenu stavebného zákona „Našim riešením je, aby všetky územné plány vyšších územných celkov, miest a obcí, ktoré sa dotýkajú územia národných parkov, podliehali schváleniu troch ministerstiev,“ vysvetlil v utorok štátny tajomník MIRRI SR Vladimír Ledecký Medzi ministerstvá, ktoré by územné plány schvaľovali, navrhuje Ledecký zaradiť Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR a napokon aj samotné MIRRI.Aktuálne o developerských zámeroch v Demänovskej doline rozhoduje päť obecných poslancov a starostka. Posledné dve zmeny územného plánu sa dotkli 12 lokalít, pričom počítajú s rozsiahlou zástavbou územia, a to niektoré až do výšky 85 percent.Výstavbou je aktuálne ohrozených ďalších 70 hektárov neurbanizovaného územia. Za okamžité zastavenie výstavby a regulovanie dopravy v Demänovskej doline dokonca vznikla aj petícia.Ďalšou navrhovanou zmenou, ktorú na utorkovom stretnutí so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarínou Brunckovou predstavil Vladimír Ledecký, je schvaľovanie väčších stavieb v národných parkoch. So všetkými zmenami pritom Bruncková súhlasila.„Dôležitý bod, ktorý v zmenách považujeme za podstatný je, aby sa ku všetkým stavbám väčšieho rozsahu v národných parkoch záväzne vyjadroval rezort životného prostredia,“ povedal po stretnutí Ledecký, ktorý je presvedčený, že územia národných parkov majú celoštátny až medzinárodný význam. Nad tým, ako vyzerajú, tak musia mať kontrolu i ústredné orgány štátnej správy.„Náš návrh predstavíme koaličným partnerom. Pevne verím, že kroky smerujúce k ochrane životného prostredia a udržateľnému regionálnemu rozvoju nájdu vo vládnej koalícií podporu,“ dodal štátny tajomník MIRRI.