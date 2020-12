Výsledky auditu SND ministerstva kultúry ukázali vyplatenie odmien nad rámec rozpočtu a neoprávnenú valorizáciu

Vyplácanie odmien

Ústny prísľub

Honoráre za komparz

8.12.2020 (Webnoviny.sk) - Ak by Slovenské národné divadlo (SND) malo ročné výnosy podobné tým v minulých rokoch, pokryli by náklady vzniknuté valorizáciou a odmenami. Ako pre agentúru SITA uviedol dočasne poverený riaditeľ SND Peter Kováč , väčšina zamestnancov divadla v uplynulom období dostávala základnú mzdu alebo 80 percent z nej.Reagoval tak na výsledky vnútorného auditu SND, ktorý urobilo Ministerstvo kultúry SR . Rezort zistil, že divadlo svojim zamestnancom vyplatilo odmeny nad rámec rozpočtu a neoprávnene valorizovalo ich platy o 10 percent.Kováč vysvetlil, že divadlo vypláca štvrťročné odmeny na základe mzdového poriadku SND a naposledy tieto odmeny vyplatilo v apríli, teda k marcovej výplate.Podotkol, že v nich boli zohľadnené prípravy a organizácia aktivít k 100. výročiu SND. Zároveň dodal, že divadlo prijalo opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré vyplynuli z auditu MK SR.„V prípade, že by SND malo ročné výnosy v takej výške, ako v uplynulých rokoch – to znamená okolo 5 miliónov eur, pokrylo by náklady vzniknuté valorizáciou a tiež náklady na pohyblivé zložky mzdy,“ objasnil.Podľa auditu valorizovanie všetkých platov zamestnancov SND vo februári 2020 Kováčom nebolo nijako kryté rozpočtom divadla ani kontraktom s MK SR.Kováč to vysvetlil tak, že mal na začiatku roka ústny prísľub od rezortu kultúry v súvislosti s valorizáciou na rok 2020. Doplnil, že o nej odborové organizácie s vedením divadla a zriaďovateľom dlhodobo rokovali.Riaditeľ SND v prípade problému, týkajúceho sa systematického vyplácania honorárov za komparz interným zamestnancom, ktorí sa ho zúčastnili v rámci pracovného času, uviedol, že chyba sa stala v spôsobe vyplácania.Poznamenal, že „komparzné“ v SND sa vypláca v zmysle Mzdového poriadku a táto práca nie je v pracovnej náplni zamestnanca, takže nie je zaplatený za tú istú prácu dvakrát.