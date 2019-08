Misia OSN žiada sankcie voči mjanmarskej armáde a zákaz predaja zbraní

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 5. augusta (TASR) - Dokumentačná misia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v Mjanmarsku upozornila na hospodárske vzťahy medzi armádou a podnikmi a žiada sankcie a embargo na predaj zbraní. Informovala o tom v pondelok UNHCR v tlačovom vyhlásení.Vyšetrovatelia v tomto dokumente vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby prerušilo spojenia medzi majnmarskou armádou a podnikmi. Armáda si podľa UNHCR prostredníctvom hospodárskych záujmov nahromadila bohatstvo, ktoré jej umožňuje dopúšťať sa beztrestného porušovania ľudských práv.Prerušenie týchto spojení okrem iného "povedal vedúci dokumentačnej misie OSN Marzuki Darusman.Vyšetrovatelia žiadajú i úplný zákaz predaja zbraní do Mjanmarska. Podľa UNHCR najmenej 14 zahraničných spoločností zo siedmich krajín dodáva od roku 2016 do tejto krajiny bojové lietadlá, vozidlá, lode, rakety a zariadenia na odpaľovanie rakiet.Správa vyšetrovateľov takisto prináša podrobnosti o tom, ako desiatky súkromných spoločností darovali armáde v súvislosti so zásahmi proti menšine Rohingov v prepočte takmer deväť miliónov eur.Tím vyšetrovateľov minulý rok žiadal, aby najvyšší predstavitelia mjanmarskej armády boli trestne stíhaní za účasť na genocíde voči tomuto menšinovému moslimskému etniku.Rohinskí teroristi na mjanmarskom administratívnom území Jakchainský štát zaútočili 25. augusta 2017 na policajné a armádne stanovištia. Mjanmarská armáda následne spustila odvetnú operáciu. Po týchto násilnostiach ušlo približne 740.000 Rohingov do susedného Bangladéša.Rada OSN pre ľudské práva vyslala do Mjamarska svoju dokumentačnú misiu v marci 2018 po tom, ako sa objavili správy o násilnostiach páchaných vládnymi silami voči Rohingom.