Misiu slovenských olympionikov v Pekingu pripomína aj príležitostná známka a kolekcia euromincí

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - V súvislosti s blížiacimi sa zimnými olympijskými hrami a zimnými paralympijskými hrami v čínskom Pekingu a spoločným projektom Misia Peking v stredu Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Slovenský paralympijský výbor (SPV) okrem kolekcie oblečenia na tieto podujatia predstavili aj príležitostnú známku a kolekciu slovenských euromincí s príležitostným žetónom venované týmto športovým sviatkom v Číne."V duchu zbližovania olympijského a paralympijského športu vo svete sa zrodila aj emisia poštovej známky na Slovensku. Ide o historický moment, keď olympijská a paralympijská známka sa síce budú používať samostatne, ale spolu vytvoria jeden celok, čo kopíruje aj stále intenzívnejšiu spoluprácu SOŠV a SPV pri projektoch účasti slovenských športovcov na vrcholných športových podujatiach," referuje web SOŠV.Na príprave známky či mincí s SPV a SOŠV spolupracovali Slovenská pošta a mincovňa Kremnica.Na známke dominujú boby a parahokej, spája ich motív tigra, v roku ktorého sa podľa čínskeho kalendára zimné olympijské a paralympijské hry konajú.Nominálna hodnota jednej známky akademických maliarov Mariana Komáčeka a Igora Piačku, ktoré zlatými medailami z Tokia uviedli do života Zuzana Rehák Štefečeková a Veronika Vadovičová, je 75 centov. Obe poštové známky vyšli v náklade 200-tisíc kusov.V oboch športoch bude mať Slovensko zastúpenie aj v Pekingu, kde sa premiérovo predstaví prvá slovenská bobistka (Viktória Čerňanská) a parahokejistov zasa čaká historická premiéra.Spájanie známok zároveň symbolizuje celkové spájanie sa športu zdravých aj zdravotne znevýhodnených vo svete."Je to moja prvá športová známka. Odporučili mi, aby som pripravil známku s bobistami, keďže doteraz na slovenských športových olympijských známkach neboli. Pri návrhu urobím najskôr hromadu skíc, ktoré potom vyhodnocujem. Je to zdĺhavý proces a dosť komplikovaná práca. K športu mám celkom blízky vzťah. Začínal som ako cyklista, moja prvá úspešná kariéra bola cyklistická,“ povedal Marian Komáček, ktorý pripravoval známku s olympijskou tematikou.V stredu predstavili aj olympijskú kolekciu slovenských euromincí s príležitostným žetónom. Mince vyhotovili v kremnickej mincovni vo viacerých variantoch."Slovenský olympijský a športový výbor sa snaží pred každými hrami pripraviť niečo nad rámec účasti. Špeciálny žetón dodáva kolekcii na hodnote. Aj kolekciou euromincí chceme pripomínať verejnosti olympijské hry a propagovať Slovenský olympijský a športový výbor. Verím, že numizmatici kolekciu ocenia,“ uviedol generálny sekretár SOŠV Jozef Liba podľa webu olympic.sk.Mince uviedla do života symbolickým poklepaním zlatou olympijskou medailou z Pjongčangu 2018 bývalá biatlonistka a dnes členka výkonného výboru SOŠV Anastasia Kuzminová."Nech sa minca dobre predáva a naši športovci dobre predávajú svoje úspechy. Nech odovzdajú všetko v Pekingu a podajú najlepší výkon,“ povedala Kuzminová.