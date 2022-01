Kto okrem Vlhovej a Žampovcov poletí do Pekingu? Slovenské lyžovanie dostalo ešte jednu miestenku

Bežcov na lyžiach bude päť

Procházkovej piata olympiáda

Vlhová nebude v tímovej súťaži

ZOH 2022 v Pekingu

návrh nominácie pretekárov ZSL





snoubording (1): Klaudia MEDLOVÁ (Slopestyle, Big Air)



zjazdové lyžovanie (5): Petra Vlhová (slalom, obrovský slalom, alpská kombinácia, superobrovský slalom), Rebeka Jančová (slalom, obrovský slalom, superobrovský slalom, tímová súťaž), Petra Hromcová (slalom, obrovský slalom, superobrovský slalom, tímová súťaž), Adam Žampa (slalom, obrovský slalom, tímová súťaž),, Andreas Žampa (slalom, obrovský slalom, superobrovský slalom, tímová súťaž)



bežecké lyžovanie (4+1): Alena Procházková (šprint voľnou technikou, 10 km klasicky, tímový šprint, 30 km voľnou technikou s hromadným štartom), Barbora Klementová (šprint voľne, 10 km klasicky, tímový šprint), Peter Mlynár (šprint voľne, 15 km klasicky, tímový šprint), Ján Koristek (15 km klasicky, tímový šprint, skiatlon 15 km klasicky / 15 km voľne, 50 km voľnou technikou s hromadným štartom)

: Klaudia MEDLOVÁ (Slopestyle, Big Air): Petra Vlhová (slalom, obrovský slalom, alpská kombinácia, superobrovský slalom), Rebeka Jančová (slalom, obrovský slalom, superobrovský slalom, tímová súťaž), Petra Hromcová (slalom, obrovský slalom, superobrovský slalom, tímová súťaž), Adam Žampa (slalom, obrovský slalom, tímová súťaž),, Andreas Žampa (slalom, obrovský slalom, superobrovský slalom, tímová súťaž): Alena Procházková (šprint voľnou technikou, 10 km klasicky, tímový šprint, 30 km voľnou technikou s hromadným štartom), Barbora Klementová (šprint voľne, 10 km klasicky, tímový šprint), Peter Mlynár (šprint voľne, 15 km klasicky, tímový šprint), Ján Koristek (15 km klasicky, tímový šprint, skiatlon 15 km klasicky / 15 km voľne, 50 km voľnou technikou s hromadným štartom)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.1.2022 - Slovenské lyžovanie a snoubording bude na nadchádzajúcich zimných olympijských hrách v Pekingu zastupovať v slovenských farbách desať športovcov. Tento návrh nominácie v stredu schválil Zväz slovenského lyžovania (ZSL).Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) zobral návrh nominácie na vedomie a musí ho ešte schváliť valné zhromaždenie SOŠV na svojom zasadnutí v piatok 21. januára 2022. Predpokladá sa, že pôjde už len o formálny úkon.V zjazdovom lyžovaní budú okrem najväčšej medailovej nádeje Petry Vlhovej reprezentovať Slovensko bratia Adam a Andreas Žampovci, ako aj dvojica nádejných pretekárok - 18-ročná Rebeka Jančová a o päť rokov staršia Petra Hromcová.V behu na lyžiach bude mať Slovensko kvarteto zástupcov v zložení Peter Mlynár, Ján Koristek, Barbora Klementová a Alena Procházková.V ostatných hodinách pre výpravu SR pribudla ešte jedna miestenka v behu na lyžiach. SOŠV v stredu akceptoval ďalšiu miestenku pre krajinu v bežeckom lyžovaní."Po otvorení druhého kola rozdeľovania miesteniek sme dostali možnosť nominovať ďalšiu bežkyňu na lyžiach, ktorú sme po konzultácii so Zväzom slovenského lyžovania (ZSL) aj využili. Vo výprave by tak malo byť päťdesiat športovcov,“ informoval športový riaditeľ SOŠV Roman Buček na webe olympic.sk.Pre 37-ročnú Procházkovú to bude už piata účasť pod piatimi farebnými kruhmi, prvýkrát účinkovala už v Turíne 2006. Okrem toho sa na snehu v slovenských farbách predstaví aj Klaudia Medlová v snoubordingu."Nominácia Petry Vlhovej, Adama Žampu a Klaudie Medlovej bola jasná už na začiatku sezóny, a to na základe ich dovtedajších výsledkov vo Svetovom pohári a na majstrovských šampionátoch. Prostredníctvom kvalifikácie si svoje miesto na olympiáde zabezpečili Petra Hromcová a Rebeka Jančová, ktoré sa najlepšie popasovali s kvalifikačnými kritériami a dopĺňajú ženskú nomináciu,“ informoval prezident ZSL Ján Krajčík a ďalej pokračoval: "V prípade behu na lyžiach táto zimná olympiáda bude v znamení návratu Petra Mlynára do reprezentácie a Alena Procházková bude štartovať už na svojej piatej olympiáde. Nominácia sa odvíjala od výsledkov a od toho ako štartovali pretekári počas celej sezóny vo svojich disciplínach. Mrzí nás, že miesto vo výprave na ZOH tesne uniklo snoubordistovi Samuelovi Jarošovi."Generálny sekretár ZSL Radovan Cagala sa v krátkosti vyjadril aj ak ambíciám športovcov združených v ZSL na ZOH 2022."Najväčšie očakávania vkladáme do Petry Vlhovej a Adama Žampu v technických disciplínach zjazdového lyžovania a tiež Klaudie Medlovej v snoubordingu. Veríme, že uspeje vo svojej prioritnej disciplíne Big Air."Z návrhu nominácie alpských lyžiarov na ZOH 2022 vyplýva, že Slováci okrem slalomu, obrovského slalomu, alpskej kombinácie a super G obsadia aj tímovú súťaž, ale bez účasti Petry Vlhovej.V tímovej súťaži by sa mali predstaviť Rebeka Jančová, Petra Hromcová a bratia Adam a Andreas Žampovci.