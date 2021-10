Miška nevysvetliteľne ochrnula z minúty na minútu, teraz pre ňu svitá nová nádej

Budúcnosť je neurorehabilitácia

Mozog je ako sval, ktorý sa dá natrénovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Miška Kevélyová ochrnula náhle na brigáde na Cypre. Mala 19 rokov. Ischémia miechy medzi stavcom C1 a C2 ju vyradila zo života, a lekári nad ňou lámali palicu. Lenže kto ju pozná, vie, že sa nikdy nevzdá a momentálne skúša špičkovú neurorehabilitáciu, ktorá na Slovensku nemá obdobu.Vyskúšala množstvo zariadení a terapií, u nás, aj v okolitých štátoch a je vždy pozitívne naladená. Lekári poukazujú na mladý organizmus, ona zase na to, že keď sa chce, nič nie je nemožné. Aktuálne cvičí v novom exkluzívnom neurorehabilitačnom zariadení Levita , ktoré otvorilo nedávno svoje brány v Lehniciach pri Bratislave. "Viem si už porovnať, čo je pre mňa dobré, čo je príliš a čo zase málo. Rehabilitácia mi pomáha najviac. Cvičenie je najdôležitejšie, to ma vedelo posunúť ďalej," popisuje Miška. Liečenie tým najprirodzenejším spôsobom, pohybom, je pre ňu najideálnejšie. Veľmi sa teší na prístroj. Ide o veľmi intenzívny terapeutický tréning v odľahčení, na pohyblivom páse. Robot dopĺňa rehabilitáciu, a má dôležitú vlastnosť: nikdy sa neunaví. Fyzioterapeut je tiež len človek, vďaka robotu pacienti omnoho rýchlejšie napredujú a sú motivovaní, lebo vidia svoj progres takpovediac v priamom prenose.Keď sa pritrafí v živote neurologické, ortopedické alebo traumatologické ochorenie, kľúčové je, ako rýchlo a či sa pacient dostane ku kvalitnej neurorehabilitácii. Tá môže znamenať zásadný bod zlomu v návrate k jeho predchádzajúcemu životu.Slovíčko neuro je ten dôležitý rozdiel medzi "obyčajnou" rehabilitáciou a neurorehabilitáciou. Rozhodne to nie je len práca fyzioterapeuta s neurologickým pacientom, ale zložitý a väčšinou dlhodobý proces, zabezpečovaný veľkým tímom ľudí. "Ako samostatný multi disciplinárny medicínsky odbor je často krát jedinou alternatívou nielen pre ľudí po cievnej mozgovej príhode, ale aj so sklerózou multiplex, Parkinsonom, s rôznymi poruchami chôdze, či pacientov so závratmi, atď. Je veľké šťastie, že sa objavujú takéto pracoviská ako Levita , ktoré poskytujú pacientom komplexnú starostlivosť, vysvetľuje MUDr. Madarász Štefan, PhD., prednosta Neurologickej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Neurorehabilitácia by preto mala zahŕňať spoluprácu rôznych špecialistov, neurológa, rehabilitačného lekára, fyzioterapeuta, ortopéda, ortopedického protetika, psychológa, logopéda, a tak ďalej, podľa potreby pacienta. Veľkú časť nenahraditeľnej práce odvedú roboty, plus prístroje, ktoré simulujú virtuálnu realitu a formou videohry poskytujú pacientom interaktívny spôsob ich liečby pod dohľadom lekárov a terapeutov. Takto môžu ľudia po poraneniach mozgu alebo miechy začať liečbu oveľa skôr, než s inými metódami, čím sa vytvára predpoklad na skrátenie obdobia zotavovania. Minimálna dĺžka liečby je 30 terapeutických hodín (jedna trvá 60 minút). Pacient absolvuje denne 2-4 terapeutické hodiny počas 5 dní v týždni, takže ide o naozaj intenzívnu terapiu šitú na mieru podľa osobitých potrieb a požiadaviek.Keď vojdete na kliniku Levita, necítite sa ako v nemocnici, skôr ako vo futuristickom centre napríklad pre kozmonautov. Romantický kaštieľ, obkolesený krásnym parkom, ktorý pred sto rokmi postavil gróf Rudolf Benyovszky, je po rekonštrukcii zariadením pre najmodernejšie technológie roboticky asistovanej rehabilitácie.V Levite poskytujú starostlivosť na svetovej úrovni pre všetky vekové kategórie. Používajú na to popri klasickej neurorehabilitácii aj najnovšie robotické prístroje na nácvik a zlepšenie chôdze (okrem spomínaného Lokomatu aj Andago), na zlepšenie hybnosti horných končatín a prstov. Plus využívajú systém Redcord, fyzikálnu terapiu (vysokovýkonný MLS laser, magnet, elektroliečba, ultrazvuk).Dohodnite si konzultáciu v novej exkluzívnej neurorehabilitačnej klinike LEVITA na: www.levitalehnice.sk Informačný servis