Kočner je opäť na súde, pokračuje pojednávanie v prípade „motákov“ (video)

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Na pôde Okresného súdu Bratislava I v stredu pokračuje hlavné pojednávanie v kauze takzvanýchpodnikateľa Mariana Kočnera . V pozícii svedka by na ňom mal vypovedať advokát obžalovaného Andrej Šabík.Predseda senátu zároveň na poslednom augustovom pojednávaní povedal, že súd zváži predvolanie bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Predvolanie Zuriana ako svedka žiadala v rámci procesu obhajoba. „Týždenník Plus 7 dní s ním zverejnil rozhovor, v ktorom sa tento svedok mal vyjadriť, že tietomali byť odovzdané jemu a že ide o spôsob zabezpečenia dôkazu,“ povedal v auguste Kočnerov obhajca Michal Mandzák Podľa obžaloby v období od júla do septembra 2018 poslal Kočner z väzby, kde bol umiestnený pre kauzu televíznych zmeniek, prostredníctvom advokáta Andreja Šabíka list bývalému príslušníkovi Slovenskej informačnej služby (SIS) V ňom ho žiadal, aby presvedčil osobu menom Roman Osuský, aby vo veci zmeniek vypovedal. Mal konkrétne uviesť, že ako príslušník SIS už v roku 2000 vedel o existencii miliónových zmeniek. Stretnutie Tótha a Osuského sa však nakoniec nekonalo.Kočner sa podľa obžaloby týmto dopustil trestného činu marenia spravodlivosti. Súd však na júnovom verejnom zasadnutí zmenil kvalifikáciu skutku na trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy. Samotný Kočner sa v tejto veci cíti byť nevinný.