Mississippi sa ako posledný americký štát vzdá konfederačného symbolu na vlajke

Má obsahovať "Veríme v Boha"

Vlajku používa Ku Klux Klan

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.6.2020 (Webnoviny.sk) - Americký štát Mississippi sa ako posledný vzdá konfederačného symbolu na vlajke. V nedeľu za odstránenie symbolu zo štátnej vlajky hlasovali zákonodarcovia naprieč politickým spektrom.Mississippi má 38 % čiernej populácie a mnohí po generácie upozorňovali, že symbol pripomínajúci štáty Konfederácie, ktoré počas americkej občianskej vojny bojovali za zachovanie otroctva, je viac ako nevhodný. Demokratický senátor David Jordan povedal kolegom pred hlasovaním, že Mississippi potrebuje vlajku, ktorá spája, nie rozdeľuje. "Spravme to, pretože je to správne," vyzval.Snemovňa reprezentantov návrh zákona schválila pomerom hlasov 91 ku 23 a v Senáte napokon návrh o niekoľko hodín neskôr prešiel v pomere 37 ku 14. Republikánsky guvernér Tate Reeves avizoval, že zákon podpíše, pričom by tak mal spraviť do niekoľkých dní.Komisia na základe smernice navrhne novú vlajku, ktorá nesmie obsahovať konfederačný symbol a musí obsahovať slová "Veríme v Boha". Občania sa budú môcť k návrhu vyjadriť vo voľbách 3. novembra. V prípade, že ľudia tento návrh odmietnu, komisia podľa rovnakých predpisov navrhne nový, ktorý dajú neskôr opäť na schválenie voličom.Mississippskí zákonodarcovia umiestnili konfederačný symbol do ľavého horného rohu štátnej vlajky v roku 1894. V roku 2001 ľudia v štátnych voľbách hlasovali za zachovanie vlajky, v uplynulých rokoch ju však prestalo používať viacero miest a všetky mississippské verejné univerzity. Snahy o jej redizajn však až dosiaľ padali na republikánmi ovládanom zákonodarnom zbore.Mnohí obyvatelia, ktorí dodnes trvajú na zachovaní vlajky so symbolom, ktorý tvorí bielou lemované modré X s 13 bielymi hviezdami na červenom poli, ju vnímajú ako svoje dedičstvo. Konfederačnú vlajku už celé desaťročia používa napríklad Ku Klux Klan a tiež mnohé ďalšie nenávistné, rasistické organizácie.