Mitrík:Zriadenie kontrolného výboru prispeje k lepšiemu riadeniu štátu

Na snímke zľava predseda Kontrolného výboru poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Roman Kubíček, predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík a prezdient NKÚ ČR Miloslav Kala počas tlačovej konferencie. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) – Zriadenie parlamentného kontrolného výboru v Národnej rade (NR) SR by prispelo k lepšiemu riadeniu štátu, povedal v piatok po skončení rokovania so svojím českým kolegom predseda NKÚ Karol Mitrík. Výbor by mal prerokovávať výsledky kontrol Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), zadávať jednotlivým rezortom úlohy na odstránenie nedostatkov a kontrolovať ich plnenie.Podľa Mitríka bolo zriadenie parlamentného kontrolného výboru jedných z jeho cieľov po nástupe do úradu, ktorý sa však nepodarilo naplniť.povedal Mitrík, podľa ktorého je najvýhodnejšie kopírovať model fungovania takéhoto úradu od našich západných susedov.V českom parlamente kontrolný výbor funguje už od roku 2006 a predseda českého NKÚ Miloslav Kala aj predseda tohto výboru v poslaneckej snemovni ČR Roman Kubíček si výsledky jeho pôsobenia pochvaľujú.povedal Kala. V minulosti sa český výbor podľa Kalu podieľal na vyriešení problémov pri výstavbe diaľnic či využívaní eurofondov.Podľa Kubíčka je spolupráca s NKÚ ČR na"Môžem potvrdiť, že NKÚ sa chová úplne apoliticky," povedal.Slovenský NKÚ však nemôže iniciovať zriadenie výboru v parlamente a na splnenie tohto cieľa môže iba presviedčať vedenie parlamentu a jednotlivých politických strán. Aj preto spolu so svojimi českými kolegami naplánovali na jeseň stretnutie zástupcov NKÚ oboch republík v Česku, ktorého by sa mali zúčastniť aj najvyšší predstavitelia slovenského parlamentu. Súčasťou stretnutia by mala byť účasť na zasadnutí kontrolného výboru českého parlamentu.