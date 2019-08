Pri spevňovaní múru poškodenej priehrady pomáha aj Kráľovské letectvo

Na snímke vrtuľník Boeing CH-47 Chinook prevádzkovaný Kráľovským letectvom (RAF) vezie vrecia s pieskom na poškodenú časť priehradného múra vodnej nádrže Toddbrook neďaleko obce Whaley Bridge v anglickom grófstve Cheshire 2. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. augusta (TASR) - Helikoptéra britského Kráľovského letectva a hasiči pomáhali v piatok na severozápade Anglicka spevňovať priehradný múr na poškodenej vodnej nádrži Toddbrook. Panujú obavy, že by sa priehrada mohla pretrhnúť, uviedla agentúra AP.Vrtuľník Chinook zhadzoval vrecia s pieskom a štrkom s cieľom spevniť múr na vodnej nádrži z 19. storočia a hasiči sa z nej snažili pumpovať vodu, aby znížili jej hladinu. Cez noc sa ju podarilo znížiť približne o 20 centimetrov.Z mesta Whaley Bridge evakuovali približne 1500 obyvateľov. Polícia ich vyzvala, aby si zobrali so sebou aj domáce zvieratá a potrebné lieky.Na rieke Goyt, na ktorej priehrada stojí, vyhlásili úrady najvyšší stupeň varovania pred povodňami (tretí stupeň povodňovej aktivity), čo znamená, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu životov.V dôsledku intenzívnych dažďov došlo v grófstvach Derbyshire a Leicestershire k zaplaveniu viacerých ciest a domov.