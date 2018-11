MittelCinemaFest otvorí film Navždy mladí a krásni s B. Bobuľovou

Kino Lumiere, ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 22. novembra (TASR) - Deväť súčasných talianskych filmov rôznych žánrov ocenených na medzinárodných festivaloch, ale aj snímky, ktoré na uvedenie do domácej distribúcie ešte len čakajú, uvádza MittelCinemaFest. V poradí 16. ročník stredoeurópskeho festivalu talianskeho filmu štartuje vo štvrtok v bratislavskom Kine Lumiére. Do 26. novembra sa diváci môžu tešiť na debuty a najnovšie snímky od režisérov ako Mario Martone, Matteo Garrone či Robert Andó a tiež herecké výkony Barbory Bobuľovej, Alby Rohrwacher, Alessandra Gassmana a ďalších.Festival otvorí režisérsky debut Letizie Lamartire Navždy mladí a krásni, v ktorom sa predstaví pôvodom slovenská herečka Barbora Bobuľová v úlohe popovej speváčky žijúcej zo zašlej slávy a v takmer patologickom vzťahu so svojím synom.Priaznivcov komédií môže osloviť titul Naliehavé zjavenie.informovala TASR Zuzana Golianová, PR manažérka MittelCinemaFestu.Veľké mená súčasnej talianskej kinematografie sú na ňom zastúpené aj Mariom Martonem a jeho najnovším filmom Capri-Revolution, ktorý na svoju taliansku premiéru ešte len čaká. Príbeh divákov zavedie na malebný ostrov Capri, kde sa na začiatku 20. storočia sústredili umelci, voľnomyšlienkari i revolucionári, aby tam hľadali inšpiráciu a útočisko.V programe figuruje aj Dogman známeho talianskeho režiséra Mattea Garroneho (Reality Show, Gomora). Film získal na tohtoročnom festivale v Cannes cenu za najlepší mužský herecký výkon, udelili ju Marcellovi Fontemu a na MFF v Jeruzaleme získal cenu za najlepší film. Na chudobnom predmestí žije Marcello (Marcello Fonte), ktorý delí svoju prácu medzi skromný salón pre psy a láskyplnú starostlivosť o svoju dcéru (Alida Baldari Calabria). Je to prostredie, kde platí len zákon najsilnejšieho, a chod života tam ovplyvňuje miestny vagabund a bývalý boxer Simoncino (Edoardo Pesce).Aj záverečným filmom prehliadky bude režisérsky debut - "drsno realistická a citlivo natočená" snímka Keď chlapci plačú od súrodencov Damiana a Fabia D'Innocenzovcov, ktorú príde osobne uviesť hlavný hrdina príbehu z rímskej periférie, vychádzajúca herecká hviezda Matteo Olivetti.poznamenala Golianová na margo zatváracieho filmu, ktorý rozpráva príbeh dvoch nerozlučných kamarátov, pre ktorých sa snaha o zvrátenie osudu vo svoj prospech stane odsúdením. Tragédia sa náhle mení na očividný zásah šťasteny - človek, ktorého zabili, bol bývalým členom miestneho zločineckého klanu a tým, že ho odstránili, získali rešpekt a peniaze, ktoré nikdy nemali. Vstupenku do pekla nečakane vymenili za lístok do neba.MittelCinemaFest potrvá v Bratislave do 26. novembra. Po prvý raz sa časť prehliadky presunie aj do Košíc. V tamojšom kine Úsmev sa uskutoční od 25. do 26. novembra. Podujatie pripravil Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave v spolupráci s Istituto Luce Cinecittá.Bratislavský festival sprevádza výstava Rímsky kufor, znovuobjavené fotografie "sladkého života", ktorá predstavuje vzácne dobové zábery hercov, politikov, spisovateľov ako Sophia Lorenová, Charlie Chaplin, Audrey Hepburnová, Marlene Dietrichová, Juliette Gréco, Jean-Paul Sartre, Igor Stravinskij, zachytených neznámym autorom v Ríme v 50. a 60. rokoch, ktoré charakterizovala "Dolce Vita". Výstava v Kine Lumiére potrvá do 3. decembra.