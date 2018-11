KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Pat & Mat: Zimné dobrodružstvá a Creed II

Pat & Mat: Zimné dobrodružstvá

Blíži sa zima a naši kutilovia Pat a Mat to nemôžu nechať len tak, a o to viac ak ich “zaskočí“ snehová nádielka. Ako si poradia s vianočnou výzdobou ich nových domov a aké vianočné darčeky si podarujú pod vianočným stromčekom? A majú vlastne naši majstri vianočný stromček, taký ako ho poznáme, alebo si vyrobia svoj vlastný „kutilský“? Čo urobí Pat a Mat so snehovou kalamitou, ktorá sa im napadá na záhradu a aký nový stroj a riešenia vymyslia? Po zábave na snehu príde určite vhod horúca sauna, tak prečo by si ju rovno nepostavili. A čo tak vyrobiť si vlastný betlehem a osláviť Silvestra.Pre našich majstrov to nie je žiadna komplikácia prekážkou a žiadna výzva dostatočne veľká. Pat a Mat a ich zimné dobrodružstvá, tak to tu ešte nebolo!Peter Švrček, 18-ročný mladík, býva u rodičov a na prvý pohľad sa nijak neodlišuje od svojich vrstovníkov. Cíti sa však byť vlastencom a pred niekoľkými rokmi založil organizáciu Slovenskí Branci. Jeho intenzívnym vojenským výcvikom „k obrane a zachovaniu národa“ uprostred slovenských lesov prešlo viac ako dvesto mladých mužov hľadajúcich vedenie a vlastnú identitu. V maskáčoch a s maketami samopalov sa podrobujú Petrovým autoritatívnym sklonom. Peter verí, že jeho organizácia má budúcnosť a plánuje jedného dňa odložiť uniformu a osloviť masy – už ako politik.Adonis Creed (Michael B. Jordan) bojuje – so životom i sám sa so sebou. Snaží sa zo všetkých síl, aby sa venoval svojim najbližším a zároveň nezanedbával prípravu na dôležitý súboj v ringu. Čaká ho silný súper, ktorého meno sa navyše spája s dávnym nešťastím v jeho rodine, a blížiaci sa zápas bude preto nielen náročný, ale i veľmi osobný. Spolu s Rockym (Sylvester Stallone) po svojom boku sa Adonis pokúsi naplniť dávny odkaz a získať odpoveď na otázku, za čo sa oplatí bojovať. CREED II je filmom o návrate, ktorý oživí spomienky a znovu pripomenie, čo robí šampióna šampiónom. Posolstvo znie jasne – nezáleží na tom, ako ďaleko vo svojom živote zájdeš, tvoja minulosť a tvoja rodina bude vždy s tebou.Animovaná rozprávka Dilili v Paríži je ďalším filmom z dielne Michela Ocelota, ktorý nám prostredníctvom dobrodružstva malého dievčatka priblíži obdobie belle epoque v dejinách Francúzska. Odvážna Dilili spolu so svojím kamarátom Orelom sa vydajú po stopách spolku, ktorý stojí za únosmi dievčat v Paríži. Mladí hrdinovia stretnú počas svojho „vyšetrovania“ významné osobnosti tej doby - od Marie Curie až po Marcela Prousta. Každá z nich im poskytne pomocnú ruku či indíciu. Dostanú sa na pozoruhodné miesta, do tajomného prípadu sa prelína mágia a na jeho konci sa tradične stretne dobro so silami temna.Máte v telefóne chúlostivé fotky? Thriller Mladí zabijaci názorne, brutálne a komicky ukazuje, čo s človekom urobí, keď sa takéto obrázky dostanú „von“.Úsmevy smutných mužov je celovečerný film podľa rovnomenného knižného bestselleru Jozefa Formánka. Miestami vtipný, miestami smutný. Svoju tragikomédiu "o chľaste, vôli a vesmíre" rozpráva úspešný spisovateľ, ktorý k práci aj k rozprávaniu sa s inými ľuďmi potrebuje najskôr len pohárik a neskôr aj celú fľašu. V liečebni sa potom Jozef stretáva s ďalšími osudmi tých, ktorí sú, či donedávna boli, v pití alkoholu ozajstnými majstrami. A vznikajú tú priateľstva a situácie, ktoré v obyčajnom živote ani nie sú možné.