Mjanmarský najvyšší súd zamietol odvolanie novinárov z Reuters

Nepjito 23. apríla (TASR) - Mjanmarský najvyšší súd zamietol v utorok konečné odvolanie dvoch novinárov tlačovej agentúry Reuters a potvrdil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý im vymeral trest sedem rokov väzenia nepodmienečne v súvislosti s ich reportážami o vojenskej masakre moslimskej menšiny Rohingov. S odvolaním sa na vyhlásenie jedného z ich právnikov o tom informovala agentúra AFP.Rozhodnutie sudca nezdôvodnil, uviedla agentúra AP.Novinári Ťjo Sou U (29) a Wa Lone (33) písali o masakre rohinských civilistov príslušníkmi mjanmarskej armády v dedine In Din v septembri 2017. Oboch zatkli v Rangúne 12. decembra toho istého roku za to, že údajne disponovali dokumentmi týkajúcimi sa týchto Rohingov.Na základe zákona pochádzajúceho ešte z koloniálneho obdobia im za porušenie štátneho tajomstva hrozilo až 14 rokov väzenia. Od svojho zatknutia sú vo väzbe.Novinárov na sedemročné väzenie odsúdili už v septembri mjanmarský súd. Voči rozsudku sa odvolali, v januári im však stanovený trest opäť potvrdil súd vyššej inštancie. Konečné februárové odvolanie im v utorok zamietol najvyšší súd, sídliaci v mjanmarskej metropole Nepjito. Dvojica novinárov sa na tomto záverečnom pojednávaní nezúčastnila.Prívrženci novinárov veria, že rozsudok je trestom za ich reportáž o vojenskej masakre Rohingov. Práve za tú väznení novinári dostali v apríli aj Pulitzerovu cenu.Ľudskoprávne skupiny tvrdia, že súdny proces sprevádzalo množstvo nezrovnalostí. O zasiahnutie do prípadu požiadali mjanmarskú líderku Aun Schan Su Ťij, ktorá by podľa nich mohla využiť svoj vplyv na to, aby im zaistila omilostenie. Samotná Su Ťij však zasiahnuť do prípadu odmietla.Približne 700.000 Rohingov muselo predvlani ujsť z Mjanmarska do susedného Bangladéša pred brutálnym zásahom miestnej armády, ktorú Organizácia Spojených národov a Spojené štáty obvinili z páchania násilia na tejto menšine.