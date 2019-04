Novodubničanov čakajú odstávky elektriny pre revíziu trafostanice

Ilustračné foto Foto: TASR/KR PZ v Nitre Ilustračné foto Foto: TASR/KR PZ v Nitre

Nová Dubnica 23. apríla (TASR) – Obyvatelia Novej Dubnice sa musia v utorok a následne 29. a 30. apríla pripraviť na odstávku elektriny. Dôvodom je revízia trafostanice. Výpadok prúdu je naplánovaný v utorok od 8.00 do 14.45 hodiny.Ako informoval hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná Miroslav Gejdoš, najrozsiahlejšia bude práve utorková prvá odstávka, ktorá sa dotkne takmer 700 odberných miest predovšetkým na Dlhých dieloch, Dubovej a Topoľovej ulici.V pondelok 29. apríla zostanú od 7.00 do 17.30 hodiny bez elektriny obyvatelia Jilemnického ulice a SNP. Na utorok 30. apríla by sa mali pripraviť najmä obyvatelia z ulíc Komenského, Cyrila a Metoda, SNP a Trenčianskej. Bez elektriny zostanú tiež od 7.00 do 17.30. Ak sa počas prác nevyskytnú žiadne komplikácie, odstávky sa môžu o niečo skrátiť.„Hoci ide o rozsiahle obmedzenia komfortu odberateľov, ich realizácia je nevyhnutná kvôli pravidelnej údržbe energetických zariadení. Vďaka tomu budú aj naďalej slúžiť svojmu účelu bezpečne a spoľahlivo. Treba mať na pamäti, že sa ľahšie znáša niekoľkohodinová odstávka ako nečakaná porucha, ku ktorej by mohlo dôjsť pre zanedbanú údržbu,“ zdôraznil Gejdoš.