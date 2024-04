Mladá mamička zomrela pri čelnej zrážke s kamiónom, jej 10-mesačné dieťa previezli do nemocnice (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.4.2024 (SITA.sk) - Po čelnej zrážke s kamiónom zomrela dnes medzi Popudinskými Močidľanmi a Radošovcami v okrese Skalica 30-ročná vodička osobného auta. V aute mala aj 10-mesačné dieťa, ktoré bolo podľa polície riadne pripútané v detskej autosedačke, záchranári ho previezli na vyšetrenie do skalickej nemocnice.„Podľa prvotných informácií žena smerovala od obce Popudinské Močidľany na obec Radošovce. Pri prejazde tiahlej pravotočivej zákruty mala z doposiaľ nezistených príčin prejsť do protismeru. Vodič nákladného auta, ktoré išlo v tom čase oproti, sa snažil autu vyhnúť, no zrážke už zabrániť nedokázal,“ informovala o tragickej udalosti trnavská polícia Kamionista sa pri nehode nezranil, policajti mu alkohol v dychu nezistili.Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Pri riešení následkov nehody zasahoval aj posttraumatický tím polície. Cesta I/51 medzi Popodinskými Močidľanmi a Radošovcami bola po tejto nehode úplne uzavretá.