Matovič upozornil na „utajenú vilu“ predsedu parlamentu Pellegriniho (video)

2.4.2024 (SITA.sk) - Líder hnutia Slovensko a poslanec Igor Matovič upozornil na „utajenú vilu" predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD) v bratislavskej Vrakuni. Matovič tvrdí, že predseda parlamentu napísal vilu na „jedného z jeho milencov". Tým by mal byť podľa Matoviča poslanec strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Náhlik „Je to verejné tajomstvo, Pellegrini je homosexuál a toto video nie je o tom, že z toho budem robiť vedu. Iné praktiky, ktoré má, sú omnoho perverznejšie, ako napr. to, že na jedného z mnohých milencov napíšete honosnú vilu, ktorú ste v skutočnosti kúpili vy, zrejme z úplatkov. Pellegrini si obhliadol vilu, približne za mesiac sa prevalí kauza s jeho úplatkom, rýchlo vybaví, aby sa vila napísala na jeho milenca Petra Náhlika," priblížil Matovič.Zároveň tvrdí, že Náhlik si vilu neuvádza vo svojom majetkovom priznaní.„V júli 2021 si ju bol pozerať priamo Pellegrini, bol na obhliadke. Predávajúcemu oznámil, že kupujúci bude istá brnianska eseročka. Kto bol kupujúci? Bol to poslanec Peter Náhlik (Hlas-SD). Ten, na ktorého lietadle letel Pellegrini minulý týždeň do Košíc a ktorého zaprel, keď sa ho médiá pýtali, či vie, komu lietadlo patrí," objasnil Matovič situáciu priamo pred „utajovanou vilou".