15.9.2025
Mladá matka dvoch detí zomrela po bodnutí sršňom
Tragédia otriasla v týchto dňoch obcou Rsavci pri meste Vrnjačka Banja v stredom Srbsku. O život tam prišla 38-ročná matka dvoch detí po tom, ako ju bodol ...
15.9.2025 (SITA.sk) - Tragédia otriasla v týchto dňoch obcou Rsavci pri meste Vrnjačka Banja v stredom Srbsku. O život tam prišla 38-ročná matka dvoch detí po tom, ako ju bodol sršeň. Informuje o tom srbský portál Blic.
Keďže bodnutie bolo na krku, zdravotný stav ženy sa rýchlo zhoršil. Napriek snahe o pomoc sa život ženy nepodarilo zachrániť.
Hoci väčšina ľudí má po bodnutí hmyzom iba miernu reakciu, ako je opuch a svrbenie, u niektorých ľudí môžu nastať závažné alergické reakcie, ako je anafylaktický šok, dodáva portál.
