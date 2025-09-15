Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 15.9.2025
 24hod.sk    Z domova

15. septembra 2025

Brutálny útok v Poltári. 55-ročná žena nožom usmrtila 63-ročného muža, polícia ju zadržala na mieste


Tagy: Polícia Trestné stíhanie trestné stíhanie pre vraždu Vražda

V súvislosti s tragédiou v Poltári začala polícia trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. K incidentu došlo v pondelok dopoludnia v ...



441490809_843878464441128_7088731075755926495_n 676x451 15.9.2025 (SITA.sk) - V súvislosti s tragédiou v Poltári začala polícia trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. K incidentu došlo v pondelok dopoludnia v byte na Sklárskej ulici v Poltári. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, 55-ročná žena napadla 63-ročného muža nožom. Spôsobila mu vážne zranenie, ktorému podľahol. Polícia v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.


Policajti zaistili nôž, ktorým došlo k útoku, a 55-ročnú ženu na mieste zadržali. „Motív konania, ako aj ďalšie okolnosti, za ktorých k tomuto násilnému skutku došlo, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ informovala polícia s tým, že vyšetrovanie prípadu si prevzal krajský vyšetrovateľ a do vyšetrovania budú prizvaní aj znalci z odboru súdneho lekárstva.


Zdroj: SITA.sk - Brutálny útok v Poltári. 55-ročná žena nožom usmrtila 63-ročného muža, polícia ju zadržala na mieste © SITA Všetky práva vyhradené.

